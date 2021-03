Británia zvolala mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

New York 29. marca (TASR) - Británia zvolala na stredu mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Mjamarsku, kde počas víkendových demonštrácii proti vojenskému prevratu zahynulo viac ako 100 ľudí. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Spojené štáty zároveň v pondelok pre násilnosti voči demonštrantom pozastavili platnosť obchodnej dohody s Mjanmarskom dovtedy, kým nebude v krajine opäť nastolená demokracia. Oznámila to americká splnomocnenkyňa pre obchod Katherine Taiová.



Na tomto stretnutí 15 členov BR OSN za zatvorenými dverami sa zúčastní aj osobitná vyslankyňa OSN pre Mjanmarsko Christine Schranerová Burgenerová, ktorá ich bude informovať o súčasnej situácii v krajine.



Nie je jasné, či sa BR OSN dokáže v priebehu stredy dohodnúť na novej deklarácii, za ktorú by museli jednomyseľne hlasovať všetci členovia vrátane Číny a Ruska, komentuje AFP.



BR OSN prijala prvé vyhlásenie v súvislosti s Mjanmarskom 10. marca, keď dôrazne odsúdila mjanmarskú armádu za "použitie násilia voči mierumilovným demonštrantom", medzi ktorými boli aj ženy a deti.



Toto vyhlásenie, ktoré iniciovala Británia, bývalá koloniálna mocnosť Mjanmarska, však neobsahovalo zmienku o vojenskom prevrate ani medzinárodných sankciách. Dôvodom bol odpor Ruska a Číny, avšak aj iných ázijských členov BR OSN vrátane Indie a Vietnamu, píše AFP.



V Mjanmarsku prebiehajú demonštrácie od prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila líderku demokraticky zvolenej vlády Aun Schan Su Ťij. Prevrat vyvolal masové protesty a následne tvrdé zásahy bezpečnostných zložiek voči demonštrantom. Bezpečnostné sily v Mjanmarsku pritvrdzujú v represiách nielen proti demonštrantom, ale aj novinárom.