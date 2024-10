Británia zvýši dane o 40 miliárd libier, najviac za tri desaťročia

Londýn 30. októbra (TASR) - Britská ministerka financií Rachel Reevesová oznámila zvýšenie daní o 40 miliárd libier (47,95 miliardy eur). Urobila tak v rámci návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v stredu predstavila. Je to najvýraznejší rast daní v ostrovnej krajine za posledné tri desaťročia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Veľkú časť z tohto objemu, ktorý má podľa Reevesovej pomôcť vykryť predchádzajúcou vládou spôsobenú dieru vo financiách v hodnote 22 miliárd libier, budú znášať firmy. "Každý minister, ktorý by tu dnes stál, by čelil rovnakej situácii," poukázala Reevesová počas predkladania návrhu rozpočtu na výpadok vo verejných financiách. "A každý zodpovedný minister musí prijať potrebné opatrenia. Týmito opatreniami obnovím stabilitu našich verejných financií a opätovne obnovím naše verejné služby", dodala.



Zároveň však uviedla, že jej kroky by nemali znamenať výrazný rast dlhu, čím dala najavo, že si je vedomá následkov plánov bývalej premiérky Liz Trussovej. Tá v roku 2022 predstavila plán výrazného znižovania daní, ktorý však nemala dostatočne krytý, čo viedlo k otrasom na trhoch a jej rýchlemu koncu vo funkcii. Prvotné reakcie trhov naznačili, že investori prijali Reevesovej plány pozitívne.



Príjmy do štátneho rozpočtu by mali zvýšiť vyššie dane z kapitálových ziskov a zmeny pri dani z dedičstva. Pre najbohatších sa zvýšia aj dane z príjmov zo zahraničia, z nehnuteľností a viac zaplatia aj za využívanie privátnych lietadiel či za súkromné vzdelávanie svojich detí.



Rast tých daní, ktoré by mali zasiahnuť najmä najbohatších Britov, by mohol podľa Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) vyniesť do konca tohto desaťročia minimálne 35 miliárd libier. Vyššiu daňovú záťaž pre najbohatších podporujú aj obyvatelia Británie. Už pred predstavením návrhu rozpočtu s takýmto krokom súhlasila viac než polovica anketovaných Britov.



(1 EUR = 0,83425 GBP)