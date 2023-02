Británia:Nové stíhačky v rukách Kyjeva by boli ako šoférovať Formulu 1

Londýn 15. februára (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace prirovnáva požiadavku o zaslanie stíhačiek Ukrajine k šoférovaniu monopostu Formuly 1. Obe tieto technicky náročné vozidlá – stíhacie lietadlo i pretekársky automobil – si podľa neho totiž vyžadujú niekoľkomesačný výcvik a špecializovanú posádku. TASR správu prevzala z televízie Sky News.



Po tom, čo viaceré západné krajiny Ukrajine prisľúbili dodávku moderných tankov, Kyjev požiadal aj o zaslanie stíhačiek, aby tak mohli ukrajinské jednotky efektívnejšie bojovať proti agresii Ruska. Británia však možnosť dodania stíhačiek Ukrajine nateraz odmieta a tvrdí, že to v súčasnosti "nie je prioritou a výcvik ukrajinských pilotov by zabral príliš veľa času".



Wallace vyhlásil, že krajiny Západu sa teraz zameriavajú najmä na poskytnutie podpory vo forme streliva a rakiet zem-vzduch. Obsluha a údržba stíhačiek by si podľa neho vyžadovala niekoľkomesačný výcvik a "tím špeciálnych mechanikov".



"Je to podobné, akoby ste namiesto klasického auta, ktoré môže šoférovať každý, niekomu darovali monopost Formuly 1," uviedol Wallace na margo potenciálnych komplikácií spojených s dodávkou stíhačiek.