Británia po hackerskom útoku prijíma bezpečnostné opatrenia

Londýn 27. augusta (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia (MPS) v nedeľu uviedla, že po "neoprávnenom prístupe k IT systému jedného z jej dodávateľov" prijíma bezpečnostné opatrenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dotknutá spoločnosť mala prístup k menám, hodnostiam, fotografiám či previerkam policajtov a civilných zamestnancov, ale nie k adresám, telefónnym číslam ani finančným údajom.



Podľa denníka The Sun "kybernetickí páchatelia prenikli do IT systémov" firmy, ktorá Metropolitnej polícii údajne dodáva doklady totožnosti a zamestnanecké preukazy.



Príslušníci MPS nazývanej aj Scotland Yard v súčasnosti spolupracujú so zmienenou spoločnosťou s cieľom zistiť, či došlo k narušeniu bezpečnosti v súvislosti s ich údajmi.



Podľa hovorcu nebolo možné povedať, kedy k neoprávnenému prístupu došlo, ani to, koľkých zamestnancov by sa to mohlo týkať.