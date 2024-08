Británia:Rokovania o prímerí v Gaze sú dôležité pre stabilitu vo svete

Londýn 15. augusta (TASR) - Rokovania v Katare o prímerí v Pásme Gazy sú dôležitou chvíľou pre celosvetovú stabilitu a môžu definovať budúcnosť Blízkeho východu. Vyhlásil to vo štvrtok britský minister zahraničných vecí David Lammy, informuje TASR.



"Tieto rokovania sú príležitosťou na zaistenie okamžitého prímeria, ktoré ochráni civilistov v Gaze, zaistí prepustenie rukojemníkov, ktorých (palestínske militantné hnutie) Hamas stále kruto zadržiava a znovu nastolí stabilitu v tejto veľmi nebezpečnej chvíli," uviedol Lammy vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



Dodal, že je v záujme Izraelčanov aj Palestínčanov, aby bola dosiahnutá dohoda. "Vyzývam všetky strany, aby sa v dobrej viere zapojili do rokovaní a ukázali flexibilitu potrebnú na dosiahnutie dohody," uviedol Lammy.



Jeho kancelária vyhlásenie zverejnila krátko po tom, čo Spojené štáty potvrdili, že sa v Katare začali rokovania o prímerí, pričom Biely dom označil ich začiatok za "sľubný". Štvrtkové rokovania sa považujú za kľúčový moment v snahe zabezpečiť prímerie a uľahčiť výmenu rukojemníkov v konflikte v Pásme Gazy.



Lammy by mal podľa britských médií čoskoro odcestovať do Izraela. Podľa zdroja televízie Sky News sa tam stretne aj s premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Lammy sa v piatok spolu s francúzskym ministrom zahraničných vecí Stéphanom Séjourném stretne so šéfom izraelskej diplomacie Jisraelom Kacom. Ministri by na stretnutí mali diskutovať o snahách súvisiacich so zabránením eskalácie na Blízkom východe a o dohode o prepustení rukojemníkov zadržaných pri útoku Hamasu na Izrael vlani v októbri.



Očakáva sa, že Kac bude na stretnutí žiadať ďalšie západné sankcie proti Iránu v súvislosti s jeho jadrovým, raketovým a dronovým programom. Podľa agentúry AFP by mohol tiež žiadať, aby Londýn a Paríž označili iránske Revolučné gardy za teroristickú skupinu.