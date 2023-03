Británia:Rusko zrejme kvôli posilneniu armády rozšíri brannú povinnosť

Londýn 18. marca (TASR) - Rusko pravdepodobne rozšíri brannú povinnosť, aby posilnilo svoju armádu, uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Ministerstvo pripomenulo, že poslanci dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - v pondelok predstavili návrh zákona, ktorým sa mení vek brannej povinnosti pre mužov zo súčasných 18 až 27 rokov na 21 až 30 rokov. Zákon bude pravdepodobne prijatý a do platnosti by mal vstúpiť v januári 2024.



Mnoho 18 až 21-ročných mužov si v súčasnosti nárokuje na výnimku z odvodu z dôvodu vysokoškolského štúdia. Úrady s veľkou pravdepodobnosťou menia vekovú kategóriu, aby posilnili počet vojakov tým, že študenti budú nakoniec nútení v armáde slúžiť.



Rusko podľa britského rezortu obrany naďalej oficiálne nepovoľuje brancom vykonávať operácie na Ukrajine, hoci "najmenej stovky z nich tam pravdepodobne slúžili v dôsledku administratívnych zmien či po donútení podpísať zmluvy", cituje Guardian.



Aj keď sa Rusko bude aj naďalej zdržiavať nasadzovania brancov do vojny na Ukrajine, ďalší branci uvoľnia väčší počet profesionálnych vojakov na boj, spresňuje ministerstvo v Londýne.



Rusko organizuje povolávanie do armády dvakrát ročne; vlani v súvislosti s vojnou na Ukrajine pristúpilo aj k "čiastočnej mobilizácii".