Británia:Svetové mocnosti sú blízko obnovenia jadrovej dohody s Iránom

Viedeň 4. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo v piatok oznámilo, že svetové mocnosti a Irán sú "blízko" k obnoveniu jadrovej dohody z roku 2015. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rozhovory medzi Teheránom a Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom a Ruskom sa konajú vo Viedni a v súčasnosti sa nachádzajú v kritickom bode, pripomína AFP.



"Sme blízko," napísala na Twitteri britská diplomatka. Vyjednávači z Británie, Francúzska a Nemecka majú podľa jej vyjadrení na krátky čas opustiť Viedeň, aby o stave rokovaní informovali vlády svojich krajín.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v piatok oznámil, že je v prípade dosiahnutia dohody pripravený vycestovať do Viedne.



Dohoda z roku 2015 umožnila zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií proti Iránu výmenou za prísne obmedzenie jeho jadrového programu.



Spojené štáty od tejto dohody odstúpili v roku 2018, za vlády prezidenta Donalda Trumpa. USA následne obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska začali rozhovory s Teheránom o oživení jadrovej dohody s Iránom koncom novembra minulého roka. Spojené štáty sa na rokovaniach zúčastňujú nepriamo.