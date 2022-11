Británia:Útok na imigračné centrum vyšetruje protiteroristická polícia

Londýn 1. novembra (TASR) - Vyšetrovanie nedeľného útoku na britské imigračné centrum v meste Dover prevzalo protiteroristické oddelenie polície pre juhovýchodne Anglicko (CTPSE). V utorok to uviedla polícia v grófstve Kent, informuje agentúra AFP a britské médiá.



Šéf CTPSE Olly Wright uviedol, že tento "opovrhnutiahodný" útok bol zrejme zločinom z nenávisti. Detektívi podľa jeho slov "pracujú na objasnení konkrétnych okolností vrátane motivácie" páchateľa. Dodal, že vyšetrovanie prebieha vo viacerých smeroch. Wright zdôraznil, že zatiaľ tento incident nebol klasifikovaný ako teroristický útok, avšak na jeho vyhodnotenie je potrebná expertíza daných odborníkov.



Polícia v regióne údolie Temže vykonala v pondelok domovú prehliadku v okolí mesta High Wycombe v grófstve Buckinghamshire, počas ktorej zaistila viacero premetov vrátane digitálnych mediálnych zariadení, približuje denník The Guardian. Polícia dodala, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by mal 66-ročný páchateľ, ktorého identifikovali ako Andrewa Leaka, ďalších spolupáchateľov.



Útočník v juhoanglickom prístavnom meste Dover hodil v nedeľu do priestorov imigračného centra viacero zápalných fliaš, pričom menšie zranenia utrpeli dvaja zamestnanci tohto zariadenia. Polícia našla muža neskôr na neďalekej benzínke mŕtveho po tom, čo spáchal samovraždu.



Azylové centrum v Doveri je prvou zastávkou pre tisíce ľudí, ktorí podniknú nebezpečnú cestu cez Lamanšský prieliv. Neskôr ich odtiaľ presúvajú do iných ubytovacích stredísk. Polícia uviedla, že počas počiatočnej fázy vyšetrovania premiestnila okolo 700 migrantov z Doveru do Manstonu, ležiaceho takisto v grófstve Kent.



Tento rok zaznamenali v Británii rekordný počet takmer 40.000 migrantov, ktorí sa do krajiny doplavili na malých člnoch. Nový britský premiér Rishi Sunak v piatok oznámil, že počas prvého telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa dohodli na zintenzívnení boja proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv.