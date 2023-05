Británia:Vagnerovci by mohli po stiahnutí z Bachmutu bojovať v Donbase

Kyjev/Londýn 27. mája (TASR) - Rusko pravdepodobne využije bojovníkov ruskej Vagnerovej skupiny, ktorí začali svoje jednotky sťahovať z ukrajinského mesta Bachmut, na ďalšie útočné vojenské operácie v regióne Donbas. V sobotu to vo svojej pravidelnej správe uviedla britská vojenská rozviedka. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Britské ministerstvo obrany vyhlásilo, že podľa slov šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina sa jeho jednotky začali sťahovať zo svojich pozícií v okolí Bachmutu a budú nahradené príslušníkmi regulárnej ruskej armády. Stiahnutie vagnerovcov z pozícií na predmestí Bachmutu potvrdil aj Kyjev.



"Napriek Prigožinovým nezhodám s ruským ministerstvom obrany budú vagnerovskí žoldnieri pravdepodobne využití na ďalšie ofenzívne operácie v Donbase," napísal britský rezort obrany.



Podľa slov Prigožina prišli vagnerovci v mesiace trvajúcich ťažkých bojoch o Bachmut o približne 20.000 svojich bojovníkov.



Dobytie Bachmutu po mesiacoch krutých bojov oznámil Prigožin 20. mája. Zároveň avizoval, že jeho vojaci sa z mesta začnú sťahovať. Ukrajina, ktorá v posledných týždňoch zaznamenala isté územné zisky na predmestiach Bachmutu, tvrdenia Prigožina o úplnom dobytí mesta poprela.



O Bachmut sa od vlaňajšieho leta viedli prudké boje napriek tomu, že podľa vojenských analytikov nemá reálnu strategickú hodnotu. Moskva uviedla, že jeho dobytie jej umožní ďalší postup do priemyselného regiónu Donbas.