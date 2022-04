Británia:Zelenskyj bude mať v utorok príhovor v Bezpečnostnej rade OSN

New York 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude mať v utorok príhovor na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré bude venované konfliktu v jeho krajine, oznámila britská diplomatická misia. Pôjde o prvý prejav tohto lídra pred orgánom OSN odvtedy, čo Rusko spustilo 24. februára inváziu na Ukrajine, píše tlačová agentúra AFP.



Spojené kráľovstvo, ktoré v apríli predsedá bezpečnostnej rade, nevedelo uviesť, či bude prejav streamovaný naživo alebo bude vopred nahratý.



Utorkové zasadnutie bolo naplávané už predtým, ako bolo oznámené vystúpenie Zelenského, a zúčastní sa na ňom aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Zasadnutiu bude teraz pravdepodobne dominovať víkendový nález mŕtvych tiel v civilnom oblečení, ležiacich v uliciach mesta Buča pri Kyjeve. Fotografie hrozných scén vyvolali vo svete odsúdenie Ruska, píše AFP.



Zelenskyj v kaki bunde a v maskáčovej nepriestrelnej veste strávil v pondelok v Buči pol hodiny. Zo smrti ľudí obvinil ruských vojakov. "Toto sú vojnové zločiny a svet to uzná za genocídu," vyhlásil.



Rusko odmietlo zodpovednosť za zabitých ľudí a uviedlo, že fotografie mŕtvol sú "falošné".



"Predsedníctvo Spojeného kráľovstva v bezpečnostnej rade sa postará o to, aby bolo počuť pravdu o vojnových zločinoch Ruska. Ukážeme Putinovu vojnu takú, aká v skutočnosti je," napísala misia Británie pri OSN na svojom oficiálnom účte na Twitteri.