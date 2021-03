Británia plánuje sprísniť pravidlá pre žiadateľov o azyl

Londýn 24. marca (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila, že sprísni pravidlá pre udeľovanie azylu migrantom a utečencom, ktorí sa do krajiny dostávajú nelegálne. Informovala o tom agentúra AP.



Žiadosti imigrantov, ktorí do Británie prídu legálnou cestou, budú posudzované okamžite. Okrem toho dostanú aj podporu, ktorá im umožní usadiť sa v krajine, uviedla britská ministerka vnútra Priti Patelová.



Migranti, ktorí sa do Spojeného kráľovstva nelegálne dopravia na malých člnoch alebo sa ukryjú v kamiónoch, dostanú len dočasné povolenie na pobyt a obmedzené benefity a budú ich pravidelne preverovať úrady za účelom možnej deportácie z krajiny.



Podľa aktivistov a právnikov angažujúcich sa pri ochrane ľudských správ plán britskej vlády nespravodlivo diskriminuje utečencov na základe spôsobu, akým sa dostali na územie Británie. Hlavným kritériom by podľa nich malo byť to, akú ochranu potrebujú.



Patelová však tvrdí, že predstavené zmeny majú skomplikovať činnosť prevádzačských gangov. Nový systém bude podľa nej naopak spravodlivejší, pretože nebude zvýhodňovať ľudí, ktorí môžu zaplatiť vysoké poplatky prevádzačom.



"Vytvoríme legálne cesty, ktoré umožnia ľuďom prichádzať do Spojeného kráľovstva bezpečným spôsobom. To je zásadná zmena, ktorú chceme dosiahnuť," zdôraznila Patelová.



V roku 2020 dorazilo do Británie približne 8500 migrantov a utečencov, ktorí sa preplavili cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Viacero z nich prišlo počas nebezpečnej plavby o život. Britská aj francúzska vláda roky bojujú s týmto problémom, no bez väčšieho úspechu.



Súčasťou navrhovaných vládnych opatrení, ktoré zatiaľ neschválil britský parlament, sú aj vyššie tresty pre prevádzačov či prísnejšie previerky s cieľom odhaliť v skutočnosti dospelé osoby, ktoré sa vydávajú za maloletých.