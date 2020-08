Britániu a Francúzsko trápia horúčavy, tisíce ľudí zaplnili pláže

Londýn 7. augusta (TASR) - Tisíce Britov hľadali v piatok útočisko pred spaľujúcou horúčavou, preto sa masovo nahrnuli na pláže a do parkov aj napriek varovaniam, aby počas pandémie nového koronavírusu dodržiavali odstup od ostatných. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Briti majú počas pandémie obmedzené cestovanie do zahraničia, a tak tí, čo po mesiacoch karanténnych opatrení potrebujú čerstvý morský vzduch, sa nedali príkazmi odradiť. Parky boli tiež plné, keďže ľudia vyhľadávali tieň. Horúčavy totiž podľa predpovedí mali stúpnuť až na 37 stupňov Celzia - alebo dokonca vyššie.



Kráľovská národná pobrežná stráž minulý týždeň podnikla v juhozápadnom anglickom grófstve Cornwall 30 záchranných akcií len na jednej pláži za jediný deň.



"Pláže po celom juhozápade sú teraz extrémne rušné, zapĺňajú ich miestni obyvatelia, ktorí tento rok dovolenkujú doma, a tiež prívaly iných návštevníkov prúdiacich do tohto regiónu," uviedla Kitty Normanová, odborníčka na bezpečnosť vody. "Kým si naplánujete výlet na pláž, dobre si zvážte, aké ťažké je udržiavať odstup pri veľkom počte ľudí," dodala.



Ortuť teplomerov stúpala v piatok aj vo Francúzsku, kde štátna meteorologická služba Météo-France vyhlásila pre 45 departementov vrátane Paríža a jeho vnútorných predmestí "oranžový" stupeň pohotovosti. To znamená, že verejnosť si musí dávať pozor na vlnu horúčav. Teploty mali podľa predpovedí stúpnuť v niektorých častiach Francúzska na 42 stupňov Celzia.



Britský meteorologický úrad varoval verejnosť, aby si dávala pozor na dehydratáciu a spálenie od slnka a bola pripravená po trochu chladnom týždni na dramatické zvýšenie teplôt.



Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku vydal výstrahu pred ohrozením zdravia horúčavami a odporučil ľuďom, aby sa zdržiavali doma za zatiahnutými závesmi na oknách, obrátených na slnko. Odborníci upozornili, že mnoho domov sa môže prehriať, preto je dôležité naďalej kontrolovať starších ľudí a tých so zdravotnými problémami, najmä ak žijú sami a možno sú spoločensky izolovaní.



Svojich desať najhorúcejších rokov Británia zaznamenala od roku 2002, pričom vlani mala aj vôbec najhorúcejší zaznamenaný deň s teplotou 38,7 stupňa Celzia - namerali ho v Botanickej záhrade v anglickom meste Cambridge 25. júla.