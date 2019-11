Britániu obviňujú zo zdržiavania zverejnenia správy o zasahovaní Ruska

Londýn 5. novembra (TASR) - Britskí zákonodarcovia obvinili v utorok vládu, že zdržiava zverejnenie správy o prípadnom ruskom ovplyvňovaní kampane pred britským referendom v roku 2016 o vystúpení Británie z Európskej únie. Odklad zverejnenia je podľa zákonodarcov snahou pozdržať možné nepríjemné podrobnosti až dovtedy, kým nebude po britských predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na 12. decembra. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Michael Gove, vplyvný minister vo vláde konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, povedal pre britskú stanicu BBC, že správa "prechádza príslušnou procedúrou" a "zverejnená bude v riadnom čase".



Na otázku, či sa vláda pokúša utajiť správu až do obdobia po voľbách, Gove odpovedal: "Ja nemám so správou nič spoločné."



"Michael Gove uráža inteligenciu verejnosti. Je úplne jasné, že vláda v tomto prípade nedodržiava obvyklý postup. Zaváňa to skrývaním," napísal na Twitteri Chuka Umunna, hovorca pre zahraničné veci v opozičnej strane Liberálni demokrati.



Zákonodarca Dominic Grieve, ktorý je zástancom EÚ a odišiel z Konzervatívnej strany, prišiel v utorok v parlamente s naliehavou požiadavkou, aby sa vláda k tejto veci vyjadrila.



Grieve predsedá parlamentnému výboru pre tajné služby a bezpečnosť, ktorý správu napísal.



Výbor vyhlásil, že správu poslal Johnsonovi 17. októbra. A dodal, že očakával "okamžité zverejnenie správy".



"Nechcem pomyslieť na dôvod, prečo by si Johnson želal brániť zverejneniu tejto správy," povedal Grieve pre BBC už skôr.



"Výbor má dojem, že táto správa je závažná, lebo vieme - a podľa môjho názoru sa to všeobecne uznáva -, že Rusi sa v minulosti snažili zasahovať do demokratických procesov v iných krajinách," uviedol predseda výboru Grieve.



Aj bývalý šéf britskej kontrarozviedky MI5 Jonathan Evans vyzval vládu, aby zverejnila správu o údajnom zasahovaní Ruska do demokratického procesu v Británii, napísala agentúra AP.



Evans, ktorý bol generálnym riaditeľom MI5 do roku 2013, povedal pre BBC, že ak Johnsonova vláda nie je pripravená správu zverejniť, mala by vysvetliť, prečo.