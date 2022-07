Britániu opäť ochromil štrajk železničiarov

Londýn 27. júla (TASR) - Železničnú dopravu v Británii v stredu opäť ochromil štrajk, do ktorého sa zapojilo približne 40.000 zamestnancov požadujúcich zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok. V stredu vypravili v Británii iba pätinu spojov, na niektorých trasách nepremávajú žiadne vlaky. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AP a britskej televízie Sky News.



Štrajk spôsobil, že na diaľniciach je priemerná rýchlosť iba 20 kilometrov za hodinu. Jedna z rušných londýnskych železničných staníc je podľa Sky News ľudoprázdna.



Do 24-hodinového štrajku sa zapojili aj výhybkári, údržbári, staničný personál i upratovači. Železničiari v Británii štrajkovali aj pred mesiacom, na začiatku letnej dovolenkovej sezóny. Išlo o najväčší štrajk vo vlakovej doprave za 30 rokov.



V porovnaní s obdobím pred pandémiou došlo v Británii k poklesu počtu cestujúcich. Železničné spoločnosti sa preto snažia znižovať náklady, a to aj prepúšťaním zamestnancov. Počas predchádzajúcich dvoch rokov držala dopravcov pri živote pandemická podpora zo strany štátu.



Rokovania medzi dopravcami a ich zamestnancami uviazli v slepej uličke. Odborári poukazujú na to, že posledná ponuka zvýšenia miezd zo strany dopravcov ani zďaleka nedosahuje úroveň inflácie, ktorá je v súčasnosti 9,4 percenta. Odborári sú presvedčení, že lepšej ponuke od zamestnávateľov bráni vláda. Tá to však popiera.