Britániu sužuje búrka Christoph, ohrozila zásoby vakcín proti COVID-19

Zaplavená cesta, ktorú uzatvorili pri Leicestri v strednom Anglicku v stredu 20. januára 2021. V niektorých častiach Spojeného kráľovstva sa očakáva podľa meteorológov silný dážď, rozsiahle záplavy, búrky a sneženie. Foto: TASR/AP

Londýn 21. januára (TASR) - Britské úrady vydali varovanie pred povodňami na severe Anglicka, najmä vo Walese a v okolí mesta Manchester. Dôvodom je búrka Christoph, ktorá priniesla silné snehové aj dažďové prehánky. Tie spôsobili záplavy, ktoré v noci na štvrtok ohrozovali zásoby očkovacích látok proti covidu. Informovala o tom agentúra DPA a britská televízna stanica Sky News.Silné prehánky vyvolali pri waleskom meste Wrexham povodne a hrozilo, že voda sa dostane aj do priemyselného parku, kde spoločnosť AstraZeneca vyrába a skladuje svoje vakcíny. Záchranári pracovali do skorých ranných hodín, aby ich zachránili, čo sa im nakoniec aj podarilo.uviedla pre DPA spoločnosť Wockhardt UK, ktorá sa podieľa na výrobe spomínaných vakcín.Úrady evakuovali viac ako 2000 nehnuteľností v okolí Manchestru, ako aj celú dedinu Bangor-on-Dee vo Walese. Obyvateľom tejto dediny záchranné zložky nariadili počkať na záchranu v miestnej škole.Mnohé vlakové spoje medzi Manchestrom, Liverpoolom a Warringtonom sú zrušené a ľudia majú inštrukcie nikam necestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.Britský premiér Boris Johnson v stredu zvolal zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra. Očakáva sa, že prehánky budú pokračovať do konca týždňa a búrka sa presunie na východ krajiny, uviedol britský meteorologický úrad.