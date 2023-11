Britániu zasiahla smršť Ciarán,vo viacerých oblastiach vydali výstrahy

Londýn 2. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v noci na štvrtok zasiahla smršť Ciarán. Úrady v niektorých oblastiach na južnom pobreží Anglicka vyhlásili núdzový stav a vydali výstrahy pred vetrom. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice BBC.



Meteorologický úrad na ostrove Jersey na Normanských ostrovoch na noc na štvrtok vydal najvyššiu červenú výstrahu a upozornil na vietor s rýchlosťou v nárazoch takmer 160 kilometrov za hodinu. Obyvateľov vyzval, aby sa vyhýbali pobytu na otvorenom priestranstve.



Výstraha pred vetrom druhého najvyššieho stupňa (jantárová) je v platnosti grófstvach Cornwall a Devon od 3.00 h miestneho času (4.00h SEČ) do 11.00 h a vo východnom a juhovýchodnom Anglicku od 6.00 h do 17.00 h. Meteorologický úrad varoval pred vetrom s rýchlosťou 112 až 129 kilometrov za hodinu.



Výstraha nižšieho žltého stupňa bola do stredy v platnosti v Severnom Írsku, kde Ciarán spôsobila záplavy. V južných častiach Anglicka a Walesu je žltý stupeň v platnosti do konca štvrtka a na severovýchode Anglicka a v Škótsku až do 6.00 h v piatok. Úrady ľudí vyzvali, aby sa pripravili na možné záplavy.



Smršť Ciarán v noci na štvrtok zasiahla západné pobrežie Francúzska s vetrom s rýchlosťou až do 178 kilometrov za hodinu, píše BBC.