Britániu zasiahli dažde a vietor, pre ktoré rušia silvestrovské oslavy

Londýn 31. decembra (TASR) - Silný dážď a vietor spôsobili v utorok problémy vo veľkej časti Británie a podľa predpovedí v Škótsku hrozia snehové búrky. Organizátori pre nepriaznivé počasie rušia na mnohých miestach naplánované silvestrovské podujatia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Takmer pre všetky časti Spojeného kráľovstva platí od pondelka do stredy aspoň jedno z viacerých varovaní meteorologického úradu. Na väčšine územia Škótska platí výstraha pred snehom a dažďom.



Podľa meteorológov je pravdepodobné, že silný vietor na Silvestra spôsobí obmedzenia v doprave. Očakáva sa totiž, že v niektorých častiach Anglicka a Severného Írska dosiahne vietor rýchlosť až 113 kilometrov za hodinu. Výstrahy pred vetrom platia v častiach južného a stredného Škótska, severného Anglicka a v Severnom Írsku. Na väčšine územia Walesu a severozápadného Anglicka začne v utorok od 18.00 h miestneho času platiť výstraha pred dažďom. Na škótskych ostrovoch Shetlandy a Orkneje platí až do polnoci výstraha pred snežením.



V Edinburgu v dôsledku nepriaznivého počasia organizátori zrušili tradičné oslavy pod holým nebom. Rovnako boli zrušené aj plánované ohňostroje v mestách Blackpool a Newcastle, na ostrove Wight a v meste Ripon v Severnom Yorkshire. Londýnska radnica uviedla, že naďalej pozorne sleduje predpoveď počasia.



V regióne Škótska vysočina sa už medzitým podľa škótskej agentúry pre ochranu životného prostredia znížilo riziko vážnych záplav. Meteorologický úrad však naďalej varuje, že niektoré obce môžu zasiahnuť snehové búrky.



"Snehové búrky sú možné najmä vo vysokých polohách a vo veľkej časti Sutherlandu a Caithnessu," uviedol meteorologický úrad. "Na miestach, kde sa vyskytnú snehové búrky, je možná námraza na elektrickom vedení," dodal.



Výstrahy pred silným vetrom a dažďom budú v Británii platiť aj v stredu. Na väčšine územia Anglicka a Walesu očakávajú vietor s rýchlosťou do 60 kilometrov za hodinu, pričom v pobrežných oblastiach a na kopcoch môže dosahovať 75 kilometrov za hodinu, píše DPA.