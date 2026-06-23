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Britániu zasiahli extrémne horúčavy, železnice vyzývajú necestovať
Na minimálne 370 stúpol v Británii počet škôl, ktoré sú v dôsledku horúčav nasledujúce tri dni zatvorené alebo skracujú vyučovanie. Najviac ich je v južnom Anglicku.
Autor TASR
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Londýn 23. júna (TASR) — Britániu zasiahla nová vlna extrémnych horúčav, ktorá v utorok spôsobila rozsiahle obmedzenia v doprave, školstve aj verejných službách. Meteorologická služba Met Office vydala nezvyčajnú výstrahu najvyššieho (červeného) stupňa pred horúčavami platnú od stredy 09.00 h do štvrtka 21.00 h miestneho času pre časti Anglicka a Walesu. Varovanie upozorňuje na riziko pre zdravie, ohrozenie života a možné výpadky infraštruktúry vrátane dopravy a energetiky. TASR o tom informuje na základe správ televízií BBC a Sky News.
Železniční dopravcovia ako Great Western Railway, CrossCountry, West Midlands Railway či LNER vyzvali cestujúcich, aby v stredu a vo štvrtok necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dôvodom sú obavy z deformácie koľají a možných porúch.
Napriek horúčavám v utorok nepadol júnový teplotný rekord z roku 1976, ktorý má hodnotu 35,6 stupňa. Utorňajšie maximum dosiahlo 34,6 stupňa a namerali ho na farnosti Wisley v grófstve Surrey. Podľa meteorológov však môže rekord padnúť v stredu alebo vo štvrtok, keď sa očakávajú maximá 38 - 39 stupňov.
Na minimálne 370 stúpol v Británii počet škôl, ktoré sú v dôsledku horúčav nasledujúce tri dni zatvorené alebo skracujú vyučovanie. Najviac ich je v južnom Anglicku. Skutočný počet môže byť vyšší, keďže mnohé samosprávy zoznamy nezverejňujú.
Londýnsky starosta Sadiq Khan v stredu na odporúčanie meteorológov vydal výstrahu pred závažným znečistením ovzdušia - tretiu v tomto roku. Úrady v niektorých grófstvach v snahe šetriť vodou zakázali polievanie záhrad.
Vlnu horúčav v Británii spôsobuje masívny prílev teplého vzduchu z Afriky, ktorý sa presúva zo západnej a južnej Európy smerom na sever. Extrémne teploty už predtým zasiahli Francúzsko (v utorok tam namerali maximum 44,3 stupňa) a ďalšie európske štáty, kde si vyžiadali aj obete na životoch. Mimoriadne teplé počasie v Británii nadväzuje na tohtoročný máj, ktorý bol rovnako najteplejším od začiatku meraní.
Železniční dopravcovia ako Great Western Railway, CrossCountry, West Midlands Railway či LNER vyzvali cestujúcich, aby v stredu a vo štvrtok necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dôvodom sú obavy z deformácie koľají a možných porúch.
Napriek horúčavám v utorok nepadol júnový teplotný rekord z roku 1976, ktorý má hodnotu 35,6 stupňa. Utorňajšie maximum dosiahlo 34,6 stupňa a namerali ho na farnosti Wisley v grófstve Surrey. Podľa meteorológov však môže rekord padnúť v stredu alebo vo štvrtok, keď sa očakávajú maximá 38 - 39 stupňov.
Na minimálne 370 stúpol v Británii počet škôl, ktoré sú v dôsledku horúčav nasledujúce tri dni zatvorené alebo skracujú vyučovanie. Najviac ich je v južnom Anglicku. Skutočný počet môže byť vyšší, keďže mnohé samosprávy zoznamy nezverejňujú.
Londýnsky starosta Sadiq Khan v stredu na odporúčanie meteorológov vydal výstrahu pred závažným znečistením ovzdušia - tretiu v tomto roku. Úrady v niektorých grófstvach v snahe šetriť vodou zakázali polievanie záhrad.
Vlnu horúčav v Británii spôsobuje masívny prílev teplého vzduchu z Afriky, ktorý sa presúva zo západnej a južnej Európy smerom na sever. Extrémne teploty už predtým zasiahli Francúzsko (v utorok tam namerali maximum 44,3 stupňa) a ďalšie európske štáty, kde si vyžiadali aj obete na životoch. Mimoriadne teplé počasie v Británii nadväzuje na tohtoročný máj, ktorý bol rovnako najteplejším od začiatku meraní.