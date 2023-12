Britániu zasiahlo zlé počasie, rušia sa lety aj trajektové spoje

Londýn 27. decembra (TASR) - Nepriaznivé počasie, ktoré do Británie priniesla tlaková níž Gerrit, spôsobilo v stredu problémy v doprave predovšetkým na severe Anglicka a v Škótsku. Na viacerých úsekoch zaplavila voda železničné trate, v Škótsku zasypal cesty sneh. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Prerušená bola železničná doprava na úseku medzi severoanglickým mestom Carlisle a škótskym Lockerbie. Železniční prepravcovia vyzvali cestujúcich, aby tesne po vianočných sviatkoch radšej necestovali.



Na Škótskej vysočine zas uviazli v snehovej fujavici mnohí motoristi.



Meteorológovia vydali výstrahy aj pred silným vetrom, a to pre južné Anglicko, oblasť Lamanšského prielivu, západný Wales, severozápadné Anglicko, Severné Írsko, sever Škótska a severné ostrovy.



Okrem cestnej a železničnej dopravy narušilo nepriaznivé počasie aj trajektovú a leteckú dopravu. Letecká spoločnosť British Airways zrušila celkovo 18 letov, a to aj z najväčšieho letiska v krajine – londýnskeho Heathrow. Prevádzkovateľ trajektovej linky medzi Southamptonom a ostrovom Wight varoval pred možným výpadkom spojov. Zastavená je už vznášadlová preprava na tejto trase.