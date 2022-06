Britov zasiahol najväčší štrajk v železničnej doprave za vyše 30 rokov

Londýn 21. júna (TASR) - Štrajk pracovníkov britskej železničnej dopravy v utorok zasiahol milióny obyvateľov Anglicka, Škótska a Walesu, ktorí museli zvoliť alternatívne spôsoby dopravy. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Štrajk vyhlásil odborový zväz zamestnancov dopravy RMT po tom, ako sa mu so železničnými spoločnosťami nepodarilo dohodnúť na platoch a záležitostiach v oblasti istoty zamestnania. Viac ako 50.000 pracovníkov železníc bude štrajkovať počas utorka, štvrtka a soboty.



Ide o najväčšie takéto narušenie v oblasti železničnej dopravy v Británii od roku 1989, uvádza RMT. V krajine počas štrajkových dní funguje približne len 20 percent vlakových spojení.



Takýto krok je podľa odborového zväzu potrebný, pretože platy v odvetví nedokážu udržať krok s rastúcou infláciou. Generálny tajomník RMT Mick Lynch označil zvýšenie platov navrhnuté zamestnávateľmi za neprijateľné.



Stanice metra v Londýne, ktoré sú ráno obyčajne plné ľudí ponáhľajúcich sa do práce, boli v utorok prázdne – dokonca zamknuté, píše AFP. Úrady ľudí upozornili, aby sa v priebehu týždňa vyhýbali cestovaniu. Spoločnosti prevádzkujúce tradičné čierne londýnske taxíky hlásili nárast dopytu a na cestách bolo množstvo áut, autobusov a cyklistov.



Britská vláda tvrdí, že platové záležitosti v železničnej doprave musia vyriešiť zamestnávatelia a odbory. Minister dopravy Grant Shapps štrajk podľa svojich slov "odsudzuje". "Ľudia, ktorí trpia, sú ľudia, ktorí sa musia fyzicky dostaviť do práce a dostávajú len nižšie mzdy," povedal Shapps pre stanicu Sky News.



Britský premiér Boris Johnson na zasadnutí vlády odbory vyzval, aby dosiahli dohodu so spoločnosťou Network Rail a železničnými podnikmi. Network Rail vlastní a spravuje 20 najväčších železničných staníc v Spojenom kráľovstve. Zvyšných viac ako 2500 majú na starosti ďalšie spoločnosti.