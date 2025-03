Briti a Francúzi spolupracujú s Ukrajinou na pláne na ukončenie vojny

Londýn 2. marca (TASR) - Británia a Francúzsko budú spolupracovať s Ukrajinou na pláne zastavenia bojov s Ruskom, ktorý bude neskôr predložený Spojeným štátom, uviedol v nedeľu britský premiér Keir Starmer.



"Spojené kráľovstvo spolu s Francúzskom a možno jedným alebo dvoma ďalšími štátmi budú spolupracovať s Ukrajinou na pláne na zastavenie bojov. Potom budeme o tomto pláne diskutovať so Spojenými štátmi," povedal Starmer pre britskú stanicu BBC s tým, že podľa jeho názoru ide "o krok správnym smerom".



Iniciatíva vzišla z telefonických rozhovorov medzi Starmerom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, americkým prezidentom Donaldom Trumpom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po roztržke medzi Zelenským a Trumpom, ktorá sa odohrala v piatok 28. februára v Bielom dome, mala za následok predčasné ukončenie Zelenského návštevy vo Washingtone a nepodpísanie dohody o nerastnom bohatstve Ukrajiny.



V rozhovore pre BBC sa Starmer k tomuto incident vrátil: uviedol, že verejnú slovnú konfrontáciu v Oválnej pracovni nevidel rád, ale v reakcii na ňu sa rozhodol "vyhrnúť si rukávy", a nie "eskalovať rétoriku". Objasnil, že pre to zatelefonoval Trumpovi a následne aj Zelenskému, ktorého pozval na stretnutie do Londýna. Kontaktoval aj Macrona a vzápätí opäť Trumpa.



Starmer na vysvetlenie svojho konania uviedol: "Moja reakcia bola, že to musíme preklenúť. Musíme nájsť spôsob, ako by sme mohli všetci spolupracovať. Pretože máme tri roky krvavého konfliktu. Teraz sa musíme dostať k trvalému mieru."



"Nikto nechce, aby tento konflikt pokračoval, najmenej zo všetkých Ukrajinci," povedal Starmer, ktorý je presvedčený, že aj americký prezident chce trvalý mier.



Starmer v sobotu vo svojom sídle na londýnskej Downing Street privítal Zelenského, s ktorým podpísali novú úverovú zmluvu pre Ukrajinu.



V nedeľu sa k Starmerovi a Zelenskému pripoja desiatky lídrov európskych štátov, aby diskutovali o Ukrajine a zárukách jej bezpečnosti. Starmer pred týmto summitom vyzval lídrov, aby sa zjednotili. Opäť prisľúbil svoju neochvejnú podporu Ukrajine a dodal, že "sme v bode obratu" vo vojne.



Starmer sa pred summitom stretne na bilaterálnom rokovaní s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a potom sa k nim pripojí francúzsky prezident Emmanuel Macron a lídri z viacerých krajín vrátane Nemecka, Dánska, Nórska, Poľska, Kanady, Fínska a Rumunska. Do Londýna pricestuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Mark Rutte a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.