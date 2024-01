Briti by mali byť schopní bojovať aj na súši, vyhlásil britský generál

Londýn 24. januára (TASR) - Náčelník generálneho štábu britskej armády generál Patrick Sanders v stredu vyjadril presvedčenie, že Briti by mali byť schopní bojovať v prípadnej vojne na súši, nielen na mori či vo vzduchu. Vojna na Ukrajine podľa neho ilustruje, že tradičné ozbrojené zložky konflikty začínajú, ale občianske armády ich vyhrávajú, informuje agentúra AFP.



Sanders v prejave na konferencii týkajúcej sa ozbrojených vozidiel v Londýne uviedol, že do riešenia akéhokoľvek konfliktu by mal byť zapojený celý národ a v tomto smere by mali byť občania vycvičení a vyzbrojení, aby boli v stave pripravenosti.



K jeho vyjadreniam dochádza po tom, čo britské ministerstvo obrany vlani avizovalo, že do roku 2025 zníži počty v profesionálnej armáde z 82.000 na 73.000.



"Prijatie preventívnych krokov, ktoré umožnia v prípade potreby uviesť naše spoločnosti do vojnovej pohotovosti, je teraz nielen žiaduce, ale nevyhnutné," vyhlásil Sanders.



Podľa neho musí byť v priebehu nasledujúcich troch rokov možné hovoriť o britskej armáde s počtom 120.000 osôb, ktorá sa bude skladať zo zálohy a strategickej rezervy.



Sanders, ktorý zo svojej funkcie odstúpi počas tohto roka, povedal, že Británia sa nemôže spoliehať iba na jej námorníctvo a vzdušné sily. Podľa neho je naopak potrebné, aby Briti musia byť schopní bojovať a vyhrávať na súši. V tejto súvislosti pripomenul, že spojenci Londýna už tak konajú.



"Naši priatelia vo východnej a severnej Európe, ktorí intenzívnejšie pociťujú blízkosť ruskej hrozby, už konajú obozretne a kladú základy národnej mobilizácie," uviedol.



Predseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer minulý týždeň vyhlásil, že civilisti v členských štátoch Aliancie by mali byť pripravení pre potenciálnu vojnu s Ruskom. Dodal, že v prípade, ak sa prebiehajúci konflikt na Ukrajine rozšíri ďalej do Európy, bolo by potrebné do boja povolať veľký počet civilistov.



Šéf britského rezortu obrany Grant Schapps vopred v januári uviedol, že Londýn chce v budúcnosti zvýšiť výdavky na obranu zo súčasných 2.1 percenta HDP na 2.5 percenta.



V minulotýždňovom prejave vyjadril presvedčenie, že dochádza k "prechodu z povojnového do predvojnového sveta". Británia podľa ministra musí zaistiť, aby jej celý obranný ekosystém bol pripravený na obranu vlasti.



Bývalý náčelník generálneho štábu britskej armády Richard Dannatt v rokoch 2006-2009 prirovnal súčasnú situáciu k 30. rokom minulého storočia, počas ktorých "žalostný" stav britských ozbrojených síl nedokázal odradiť agresiu nacistického Nemecka.



"Existuje vážne nebezpečenstvo, že sa história bude opakovať," napísal minulý týždeň v britskom denníku The Times a vyzval, aby výdavky Británie na obranu dosiahli až tri percentá HDP. Varoval, že ak britská armáda nebude dostatočne silná na odstrašenie budúcej agresie zo strany Moskvy či Pekingu, "nepôjde o menšiu, ale o rozsiahlu vojnu".