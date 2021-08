Briti chcú motivovať mládež na očkovanie zľavami či pizzou

Londýn 1. augusta (TASR) - Do vakcinačnej kampane sa v Spojenom kráľovstve zapojili aj reštaurácie, donáškové služby či prepravné aplikácie. Tie budú ponúkať ľudom, ktorí sa dajú zaočkovať, zľavy či kúsok pizze zadarmo. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať mladých ľudí na to, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. V nedeľu to oznámilo britské ministerstvo zdravotníctva, informovala agentúra AP.



Podľa rezortu je tento program zameraný na zvýšenie miery zaočkovanosti obyvateľov mladších než 30 rokov. Británia sa tak snaží proti koronavírusu zaočkovať čo najviac ľudí ešte predtým, ako do krajiny dorazí studené počasie.



Podľa AP je v Británii proti koronavírusu aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných už takmer 90 percent dospelej populácie. Avšak vo vekovej kategórii od 18 do 30 rokov dosahuje miera zaočkovanosti iba 60 percent.



Britský minister zdravotníctva Sajid Javid vyzval mladých ľudí, aby "využili zľavy", a zároveň sa poďakoval firmám za to, že sa do tejto iniciatívy zapojili. Súčasťou tejto kampane sa pritom stali aj také známe značky ako napríklad Uber, Bolt či Pilgrims.



V Británii prestali 19. júla platiť takmer všetky zvyšné protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok a dodržiavania rozstupov. Vláda Borisa Johnsona rozhodnutie zdôvodnila úspechom tamojšieho vakcinačného programu, ktorý plne zaočkoval už viac než 72 percent všetkých dospelých obyvateľov.