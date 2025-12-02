< sekcia Zahraničie
Briti chcú pri niektorých prípadoch obmedziť právo na súd s porotou
Od pandémie ochorenia COVID-19 sa na britských súdoch hromadia prípady.
Autor TASR
Londýn 2. decembra (TASR) - Britská vláda v snahe znížiť tlak na súdny systém v utorok oznámila, že pri niektorých menej závažných trestných činoch obmedzí právo na súd s porotou. Podľa ministra spravodlivosti Davida Lammyho je súdny systém preťažený a jeho „núdzová situácia“ ohrozuje dôveru verejnosti v britské súdnictvo. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.
Od pandémie ochorenia COVID-19 sa na britských súdoch hromadia prípady. Vláda uvádza, že na trestných súdoch v Anglicku a Walese čaká na pojednávanie takmer 80.000 prípadov, čo je viac ako dvakrát toľko ako pred pandémiou.
V rámci zmien budú trestné činy s potencionálnym trestom odňatia slobody do troch rokov posudzované výlučne sudcom. Doteraz bol takýto postup povolený pri trestoch do dvoch rokov. Sudcovia budú tiež môcť rozhodovať bez poroty v niektorých zložitých prípadoch podvodov a finančných trestných činov. Zmeny sa týkajú iba Anglicka a Walesu, Škótsko a Severné Írsko majú vlastný súdny systém.
Lammy predpokladá, že počet pojednávaní za účasti poroty sa zníži približne o štvrtinu. Súdne procesy s porotou však podľa neho zostanú naďalej pri najzávažnejších trestných činoch akými sú vraždy, znásilnenia alebo lúpeže.
„Všetci sme hrdí na náš justičný systém zakorenený v Magna Carte, ale nesmieme nikdy zabúdať, že nás nabáda, aby sme neodopierali ani neodkladali spravodlivosť,“ povedal Lammy poslancom v Dolnej snemovni. „Keď obete musia čakať celé roky, v podstate sa im spravodlivosť odopiera,“ vysvetlil.
Právo na súdny proces s porotou v Británii má korene v dokumente Magna Carta (Veľká listina slobôd) z roku 1215 a určuje, že osoba môže byť potrestaná alebo zbavená svojich práv iba na základe zákonného rozsudku vznesenom jej rovnými. Moderná podoba poroty sa v Británii stanovila v 19. storočí a odvtedy bola viackrát revidovaná.
Právnické združenie Anglicka a Walesu uviedlo, že návrhy príliš zasahujú do základného práva byť súdený porotou, čo vyvoláva obavy.
