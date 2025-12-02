Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Zahraničie

Briti chcú pri niektorých prípadoch obmedziť právo na súd s porotou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od pandémie ochorenia COVID-19 sa na britských súdoch hromadia prípady.

Autor TASR
Londýn 2. decembra (TASR) - Britská vláda v snahe znížiť tlak na súdny systém v utorok oznámila, že pri niektorých menej závažných trestných činoch obmedzí právo na súd s porotou. Podľa ministra spravodlivosti Davida Lammyho je súdny systém preťažený a jeho „núdzová situácia“ ohrozuje dôveru verejnosti v britské súdnictvo. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.

Od pandémie ochorenia COVID-19 sa na britských súdoch hromadia prípady. Vláda uvádza, že na trestných súdoch v Anglicku a Walese čaká na pojednávanie takmer 80.000 prípadov, čo je viac ako dvakrát toľko ako pred pandémiou.

V rámci zmien budú trestné činy s potencionálnym trestom odňatia slobody do troch rokov posudzované výlučne sudcom. Doteraz bol takýto postup povolený pri trestoch do dvoch rokov. Sudcovia budú tiež môcť rozhodovať bez poroty v niektorých zložitých prípadoch podvodov a finančných trestných činov. Zmeny sa týkajú iba Anglicka a Walesu, Škótsko a Severné Írsko majú vlastný súdny systém.

Lammy predpokladá, že počet pojednávaní za účasti poroty sa zníži približne o štvrtinu. Súdne procesy s porotou však podľa neho zostanú naďalej pri najzávažnejších trestných činoch akými sú vraždy, znásilnenia alebo lúpeže.

„Všetci sme hrdí na náš justičný systém zakorenený v Magna Carte, ale nesmieme nikdy zabúdať, že nás nabáda, aby sme neodopierali ani neodkladali spravodlivosť,“ povedal Lammy poslancom v Dolnej snemovni. „Keď obete musia čakať celé roky, v podstate sa im spravodlivosť odopiera,“ vysvetlil.

Právo na súdny proces s porotou v Británii má korene v dokumente Magna Carta (Veľká listina slobôd) z roku 1215 a určuje, že osoba môže byť potrestaná alebo zbavená svojich práv iba na základe zákonného rozsudku vznesenom jej rovnými. Moderná podoba poroty sa v Británii stanovila v 19. storočí a odvtedy bola viackrát revidovaná.

Právnické združenie Anglicka a Walesu uviedlo, že návrhy príliš zasahujú do základného práva byť súdený porotou, čo vyvoláva obavy.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne