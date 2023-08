Briti evidujú rekordný počet migrantov prichádzajúcich v jednej lodi

Londýn 1. augusta (TASR) – Na každom z člnov, ktorými sa plavia migranti cez Lamanšský prieliv do Británie, bolo minulý mesiac v priemere 52 ľudí. Je to najvyšší priemerný počet od začiatku vedenia záznamov pred piatimi rokmi, informovala v utorok britská tlačová agentúra PA Media. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V Spojenom kráľovstve už takmer týždeň neregistrujú nových migrantov touto cestou, čo súvisí so zlým počasím. Celkovo od začiatku roka dorazilo cez Lamanšský prieliv podľa oficiálnych údajov 14.732 migrantov, čo je o desať percent menej než v rovnakom období vlani.



Plány britskej vlády na umiestnenie žiadateľov o azyl na veľkú ubytovaciu loď Bibby Stockholm kotviacu na južnom pobreží v Portlande medzitým narážajú na odklady.



Ministerstvo vnútra tam prvú skupinu údajne chcelo ubytovať tento utorok, no podľa denníka The Times sa objavili vážne obavy o požiarnej bezpečnosti plavidla.



Denník The Guardian neskôr uviedol, že termín presunuli na stredu, aby bolo viac času na záverečné inšpekcie.



Zdroje britských médií varovali, že pohraničná stráž sa pripravuje na výrazný nárast migrantov prichádzajúcich cez Lamanšský prieliv v auguste. Vtedy sa má obmedziť hliadkovanie na francúzskom pobreží pre dovolenky tamojších policajtov. Paríž však podľa The Times ubezpečil Londýn, že hliadky financované britskou vládou budú pokračovať.