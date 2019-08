Briti, Francúzi a Nemci odsúdili Severnú Kóreu za testy rakiet

Tieto tri krajiny na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvali Severnú Kóreu, aby podnikla konkrétne kroky smerom k úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácii.

New York 1. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko odsúdili vo štvrtok Severnú Kóreu za najnovšie skúšky balistických rakiet a vyzvali ju, aby sa zapojila do "zmysluplných rokovaní" so Spojenými štátmi o odstránení svojich jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra AP.



Tieto tri krajiny na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvali Severnú Kóreu, aby "podnikla konkrétne kroky smerom k úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácii". Zdôraznili, že medzinárodné sankcie uvalené na Severnú Kóreu by mali zostať v platnosti, kým sa nevzdá programov na vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet.



"Naozajstné úsilie Severnej Kórey opätovne sa diplomaticky angažovať a dosiahnuť pokrok pri denuklearizácii je najlepším spôsobom, ako zaručiť bezpečnosť a stabilitu na Kórejskom polostrove," uvádza sa v spoločnom vyhlásení veľvyslancov spomenutej trojice krajín pri OSN.



Severná Kórea vo štvrtok informovala, že deň predtým testovala nový typ viacnásobného odpaľovacieho zariadenia s riadenými strelami "veľkého kalibru", ktoré "budú hrať hlavnú úlohu pri pozemných vojenských operáciách". Test sa konal po dohľadom vodcu Kim Čong-una.