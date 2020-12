Briti identifikovali ďalší, oveľa prenosnejší kmeň koronavírusu

Londýn 23. decembra (TASR) - V Spojenom kráľovstve identifikovali dva prípady nákazy ďalším kmeňom koronavírusu, ktorý je "oveľa prenosnejší" ako ten, o ktorom informovali médiá v posledných dňoch. Oznámil to v stredu britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Podľa spravodajskej stanice Sky News Hancock uviedol, že obidva prípady sú kontaktmi ľudí, ktorí za posledných niekoľko týždňov vycestovali z Juhoafrickej republiky (JAR). Tí, ktorí majú tento najnovší variant koronavírusu, a ich kontakty sú v karanténe.



"Tento nový variant je veľmi znepokojujúci, pretože je oveľa prenosnejší. Zdá sa, že mutoval ešte ďalej než nový variant, ktorý bol objavený vo Veľkej Británii," uviedol minister. Doplnil, že ľuďom, ktorí boli v kontakte s každým, kto bol za posledných 14 dní v Juhoafrickej republike, úrady povedali, že musia zostať v karanténe.



Minister dodal, že britská vláda je vďačná vláde Juhoafrickej republiky aj za transparentnosť, s ktorou konala "rovnako ako my, keď sme tu objavili nový variant".



V Británii nedávno zistili výskyt novej mutácie koronavírusu, ktorá sa podľa odborníkov šíri výrazne rýchlejšie. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce varianty alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.