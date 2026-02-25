Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Zahraničie

Briti korigujú vyjadrenia o ratifikácii dohody o Čagoských ostrovov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

O ratifikácii zmluvy bude rozhodovať aj horná komora parlamentu, Snemovňa lordov, a vyjadriť sa ku nej chce viacero jej členov.

Autor TASR
Londýn 25. februára (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí v stredu popoludní korigovalo vyjadrenie svojho vysokého predstaviteľa Hamisha Falconera. Uviedol, že vláda pozastavuje proces ratifikácie dohody o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Podľa ministerstva sa Falconer „preriekol“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a Reuters.

Falconer v stredu vyhlásil, že proces ratifikácie bol pozastavený, „aby sme mohli rokovať s našimi americkými partnermi“. Americký prezident Donald Trump predtým vyjadril svoj nesúhlas s odovzdaním Čagoských ostrovov Mauríciu, pretože na ich atole Diego Garcia leží strategická americko-britská vojenská základňa.

„K žiadnemu pozastaveniu nedošlo. Nikdy sme nestanovili termín. Termíny budú oznámené obvyklým spôsobom,“ upresnil hovorca britskej diplomacie. „Pokračujeme v rokovaniach s USA a jasne sme dali najavo, že bez ich podpory nebudeme pokračovať,“ doplnil.

Británia sa rozhodla Čagoské ostrovy odovzdať svojej bývalej kolónii Mauríciu, od ktorej ich formálne oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy. Dohodu s Mauríciom podpísal britský premiér Keir Starmer v máji 2025. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov. K dohode sa v uplynulom období kriticky postavil Trump, ktorý ju označil za „prejav úplnej slabosti“ a „mimoriadne hlúpu“

O ratifikácii zmluvy bude rozhodovať aj horná komora parlamentu, Snemovňa lordov, a vyjadriť sa ku nej chce viacero jej členov. Rozprava ani hlasovanie zatiaľ neboli naplánované.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov