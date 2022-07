PRÍDU DO DESTINÁCIE?Briti odchádzajúci na dovolenky uviazli v kolónach

Londýn 22. júla (TASR) - Presun obyvateľov Británie do dovolenkových destinácií skomplikovala v piatok zložitá situácia na cestách. Z rôznych častí krajiny sú hlásené dlhé kolóny áut na cestách a v prístave Dover sa na hraničnú kontrolu pred plavbou trajektom do Európy sa čaká aj niekoľko hodín. Informovala o tom agentúra AP, ktorá poznamenala, že nadchádzajúca letná dovolenka bude pre Britov zrejme najrušnejšia za posledné roky.



Britské úrady obvinili z komplikácií v Doveri Francúzsko, ktoré údajne do služby povolalo nedostatočný počet príslušníkov pohraničnej polície. Na hraničné kontroly v tomto prístave na brehu Lamanšského prielivu sa preto čaká až šesť hodín, pričom kolóny osobných áut a kamiónov na cestách vedúcich k terminálu majú niekoľko kilometrov.



AP pripomenula, že odkedy Británia v roku 2020 vystúpila z Európskej únie, pri cestách na európsky kontinent sa treba podrobiť prísnejším hraničným kontrolám. V Doveri ich vykonáva francúzsky personál.



Odchod ľudí na dovolenkové a prázdninové pobyty by v Británii mohli skomplikovať aj na piatok ohlásené protesty proti vysokým cenám pohonných látok. Ich organizátori uviedli, že plánujú blokády ciest na trasách do juhozápadného Anglicka, ktoré je obľúbenou dovolenkovou destináciou.



Tieto problémy nastali po niekoľkých dňoch, keď bola v Británii pre horúčavy narušená doprava na železniciach. Namerané rekordné teploty - okolo 40 stupňov Celzia - spôsobovali deformáciu koľajníc i požiare na tratiach.