Briti plánujú zaviesť povinné očkovanie zamestnancov domovov dôchodcov

Londýn 16. júna (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila, že plánuje zaviesť povinné očkovanie proti koronavírusu pre zamestnancov domovov sociálnych služieb v Anglicku. Informovala o tom agentúra AFP.



Ak tento kontroverzne vnímaný návrh zákona schváli parlament, od októbra budú musieť všetci pracovníci domovov sociálnych služieb byť zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. Výnimku dostanú len tí, ktorí tak nebudú môcť urobiť zo zdravotných dôvodov.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol, že vláda "má zodpovednosť urobiť všetko, čo vie, aby ochránila tých, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť". Z tohto dôvodu bude podľa neho zvažovať aj to, či rovnakú povinnosť nezavedú aj pre ďalších zdravotníkov a sociálnych pracovníkov.



Zamestnanci a klienti domovov dôchodcov v Anglicku dostávajú vakcínu proti covidu prioritne a prevažná väčšina z nich je už v súčasnosti zaočkovaná.



Z údajov britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) vyplýva, že do 6. júna prvú dávku vakcíny dostalo až 84 percent pracovníkov domovov dôchodcov v Anglicku, pričom oboma dávkami bolo zaočkovaných takmer 69 percent zamestnancov. Medzi jednotlivými regiónmi však panujú výrazné rozdiely v počte zaočkovaných.



Británia je s takmer 130.000 obeťami na ochorenie COVID-19 jednou z najviac zasiahnutých krajín pandémiou koronavírusu.



Počet nových úmrtí sa v súčasnosti drží na nízkych číslach, počet nakazených však aktuálne opäť narastá v súvislosti so šírením delta variantu koronavírusu, ktorý bol po prvý raz zaznamenaný v Indii.