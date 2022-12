Briti: Rusi z obáv o bezpečnosť Krymu zmenili miesto vypúšťania dronov

Londýn/Kyjev 18. decembra (TASR) - Rusko zrejme pre obavy zo zraniteľnosti Krymského polostrova zmenilo miesto vypúšťania iránskych dronov, ktorými útočí na ukrajinskú infraštruktúru. Uviedlo to v sobotu britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o vývoji situácie na Ukrajine. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Podľa ministerstva sú tieto drony najnovšie vypúšťané z Krasnodarského kraja na juhu Ruska, pričom v predchádzajúcej fáze vojny ich vypúšťali najmä z miest na okupovanom Kryme. Zmena mohla nastať pre ruské obavy o bezpečnosť polostrova, no Rusom zároveň uľahčuje obnovovanie ich zásob, keďže Rusi tieto drony pravdepodobne dovážajú z Iránu do mesta Astrachán, ktoré na pobreží Kaspického mora.



Britský rezort taktiež uviedol, že Rusko vo svojich najnovších útokoch na ukrajinské ciele používa prevažne vzdušné a námorné riadené strely, ale takmer určite aj drony poskytnuté Iránom. Zároveň si všimol nárast útokov raketami dlhého doletu na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.