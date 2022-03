Briti: Ruské sily majú naďalej problémy s postupom na Ukrajine

Londýn 16. marca (TASR) - Britské ministerstvo obrany v najnovšej hodnotiacej správe o situácii na Ukrajine zostavenej na základe informácií tajných služieb uviedlo, že ruské vojenské sily stále nedokázali prekonať logistické problémy v teréne a zastavili svoj postup. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



"Ruské sily zostali do značnej miery naviazané na ukrajinskú cestnú sieť a nie sú ochotné presúvať sa mimo nej. Zničenie mostov ukrajinskými silami tiež zohralo kľúčovú úlohu pri brzdení postupu Ruska," uviedol britský rezort obrany na sociálnej sieti Twitter.



Podľa Londýna Moskva "zlyháva pri získaní kontroly" nad ukrajinským vzdušným priestorom, čo "drasticky obmedzilo jej schopnosť efektívne využívať vzdušné manévre". To podľa britských vojenských expertov ešte viac obmedzilo možnosti ruskej armády.



"Taktika ukrajinských ozbrojených síl šikovne využila nedostatočnú manévrovaciu schopnosť Ruska, zmarila jeho postup a spôsobila inváznym silám ťažké straty," dodal silový rezort ostrovného kráľovstva.



Britské ministerstvo obrany už v utorok upozornilo, že Moskve sa zrejme nedarí nahradiť svoje personálne straty na Ukrajine. V dôsledku toho je podľa Londýna pravdepodobné, že Rusko má problémy s vykonávaním útočných operácií.