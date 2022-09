Briti: Rusko bude mať so zhromaždením záložníkov logistické problémy

Londýn/Moskva 22. septembra (TASR) - Rusko bude mať pravdepodobne problémy s logistikou a administratívou spojenou so zhromaždením 300.000 záložníkov. V pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine to vo štvrtok uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



Rusko sa podľa britského rezortu obrany z väčšiny záložníkov pravdepodobne pokúsi vytvoriť nové bojové jednotky, ktoré však nebudú prvých niekoľko mesiacov účinné.



Britské ministerstvo napísalo, že vyhlásenie čiastočnej mobilizácie v Rusku bude u časti ruského obyvateľstva veľmi nepopulárne. Dodalo, že ruský prezident Vladimir Putin v nádeji, že vytvorí potrebnú bojovú silu, prijíma značné politické riziko.



Rusko vyhlásením čiastočnej mobilizácie v podstate priznalo, že vyčerpalo zásoby dobrovoľníkov ochotných bojovať na Ukrajine, uzavrel britský rezort obrany.



Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku.



Referendá o pričlenení sa k Rusku, v termíne od 23. do 27. septembra, ohlásili v utorok predstavitelia proruských separatistických "republík" na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.