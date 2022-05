Briti: Rusko sa bude snažiť nafúknuť hrozbu bieloruských manévrov

Londýn/Kyjev 5. mája (TASR) - Rusko bude pravdepodobne zveličovať hrozbu, ktorú prebiehajúce cvičenie bieloruskej armády znamená pre Ukrajinu, aby donútilo ukrajinské sily rozdeliť sa a zdržiavať sa na severe, napísalo britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej, štvrtkovej správe. Citoval z nej webový portál britskej stanice Sky News.



Ministerstvo prinieslo vo svojej pravidelnej každodennej správe aktuálne špionážne informácie o vojne na Ukrajine, ktoré sa do veľkej miery sústreďujú práve na situáciu v Bielorusku, kde sa v stredu podľa hlásení začalo rozsiahlo vojenské cvičenie.



"Bolo spozorované, že bieloruské pozemné sily sa presúvajú z posádok do terénu, na cvičenie," uviedli Briti vo štvrtok ráno. "Toto je v súlade so sezónnymi pravidlami, keď Bielorusi v mesiaci máj vstupujú do vrcholu svojho zimného výcvikového cyklu," vysvetlili.



Dodali, že Rusko bude "pravdepodobne nafukovať hrozbu, ktorú tieto manévre predstavujú pre Ukrajinu, aby pripútalo ukrajinské sily k severu".