Briti sa nezapoja do blokády Hormuzského prielivu iniciovanej Trumpom
Hovorca britskej vlády uviedol, že prieliv nesmie byť predmetom spoplatňovania a že Londýn spolupracuje s Parížom a ďalšími partnermi na koalícii na ochranu slobodnej plavby.
Autor TASR
Londýn 12. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo sa nezapojí do blokády Hormuzského prielivu iniciovanej prezidentom USA Donaldom Trumpom v reakcii na mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sa skončili bez dohody. Informovali o tom stanice BBC a Sky News, píše TASR.
Hovorca britskej vlády uviedol, že prieliv „nesmie byť predmetom spoplatňovania“ a že Londýn spolupracuje s Parížom a ďalšími partnermi na „koalícii na ochranu slobodnej plavby“. Dodal, že „naďalej podporujeme... otvorenie Hormuzského prielivu, čo je naliehavé pri podpore globálnej ekonomiky“. BBC a Sky News tieto vyjadrenia vnímajú tak, že Británia sa nepripojí k blokáde lodí, ktoré bude Teherán púšťať cez prieliv.
Líder Liberálnych demokratov Ed Davey vyzval premiéra Keira Starmera, aby vylúčil, že „sa Spojené kráľovstvo pripojí k najnovšej eskalácii Donalda Trumpa v jeho nezmyselnej vojne.“ Zároveň dodal, že „Spojené kráľovstvo by malo spolupracovať s ďalšími krajinami na tom, aby sa USA a Irán vrátili k rokovaciemu stolu, a nie prilievať olej do ohňa vojny,“ uviedol na sieti X.
Trump v nedeľu oznámil, že s okamžitou platnosťou začnú námorné sily Spojených štátov s blokádou všetkých lodí, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo ho opustiť. Pre stanicu Fox News zároveň tvrdil, že „mnohé krajiny nám budú pomáhať“ pri prielive, a že Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty tam posielajú svoje mínolovky. Američania totiž majú začať ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich rozmiestnili v Hormuze.
