Londýn 28. januára (TASR) - Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 bolo zaznamenaných 220 útokov na ruské úrady pre odvod do armády, uviedlo britské ministerstvo obrany v nedeľu vo svojej každodennej správe. TASR prevzala informácie z portálu britského denníka The Guardian.



Od konca júla 2023 došlo k 113 incidentom - z týchto štatistických údajov celkovo vyplýva, že polovica podpaľačských útokov na odvodové úrady sa teda stala len za posledných šesť mesiacov.



Aj keď riaditeľ ruskej zahraničnej tajnej služby Sergej Naryškin obvinil osoby zodpovedné za podpaľačské útoky z toho, že konajú na príkaz západných predstaviteľov, britské ministerstvo obrany je presvedčené, že "zvýšenie v počte útokov spôsobil s veľkou pravdepodobnosťou väčší pocit nespokojnosti s vojnou medzi ruskými obyvateľmi". A predovšetkým medzi tými obyvateľmi, ktorí by mohli byť povolaní do armády, keby bola oznámená druhá vlna mobilizácie, dodalo britské ministerstvo.



Niektorých z ľudí zadržaných pre spáchanie týchto útokov obvinili z terorizmu a vlastizrady.



Ďalšia mobilizácia by však bola v rozpore so sľubom ruského prezidenta Vladimira Putina na koncoročnej tlačovej konferencii 14. decembra 2023, že ďalšia mobilizácia nebude. Útoky však podľa britského ministerstva veľmi pravdepodobne naznačujú, že ľudia jeho sľubu neveria.