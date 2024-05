Briti uvalili sankcie na 2 izraelské extrémistické skupiny a 4 osoby

Londýn 3. mája (TASR) - Británia v piatok uvalila sankcie na dve extrémistické izraelské skupiny a štyroch jednotlivcov, ktorí sa podľa nej dopúšťajú násilia na Západnom brehu Jordánu. Vyplýva to z vyhlásenia britského ministerstva zahraničných vecí, uvádza TASR.



Na sankčný zoznam zaradili ultranacionalistické skupiny Noar hagvaot (Mládež z vrchov) a Lehava (Plameň), ktoré sú známe podporou a podnecovaním násilia proti Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu, uviedol Londýn.



Štyria jednotlivci podľa neho zase porušovali ľudské práva Palestínčanov. Je medzi nimi radikálny osadník Noam Federman, ktorý cvičil a podnecoval skupiny ďalších izraelských osadníkov na páchanie násilia voči Palestínčanom, a Eliša Jered, ktorý zdôvodnil zabíjanie Palestínčanov náboženskými motívmi.



Násilie v Predjordánsku sa stupňovalo už pred vojnou v Pásme Gazy, ktorú rozpútal bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Situácia však odvtedy ešte viac eskalovala - izraelská armáda začala podnikať intenzívnejšie razie, násilnejší sú aj osadníci a častejšie sa vyskytujú aj pouličné útoky zo strany Palestínčanov.



Britský minister zahraničných vecí David Cameron vyhlásil, že extrémistickí osadníci podkopávajú bezpečnosť a stabilitu a ohrozujú vyhliadky na mier. "Izraelské orgány musia zakročiť proti týmto osobám. Spojené kráľovstvo nebude váhať prijať ďalšie opatrenia, ak to bude potrebné, a to aj formou ďalších sankcií," uviedol.



Agentúra Reuters vysvetľuje, že sankcionované osoby podliehajú finančným aj cestovným obmedzeniam. Británia už vo februári uvalila sankcie na štyroch občanov Izraela.