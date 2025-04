Briti vyzvali Rusko, aby sa zaviazalo k úplnému prímeriu na Ukrajine

Londýn 20. apríla (TASR) - Británia vyzvala v sobotu Rusko, aby sa zaviazalo k úplnému prímeriu a „nie iba k jednodňovej prestávke“ v bojoch na Ukrajine, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí v Londýne. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že od 17.00 h (SELČ) do nedele 23.00 h (SELČ) ruská strana vyhlasuje „veľkonočné prímerie“ a nariadil, aby sa počas tohto stanoveného obdobia zastavili všetky vojenské akcie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkých hodinách reagoval na ruský návrh a uviedol, že Ukrajina bude „veľkonočné prímerie“ dodržiavať. Dodal však, že ukrajinské sily budú primerane reagovať na každý ruský útok.



Zelenskyj zároveň navrhol toto 30 hodinové prímerie predĺžiť aj po jeho uplynutí, teda po 20. apríli. „To ukáže skutočné úmysly Ruska, pretože 30 hodín stačí na titulky, ale nie na skutočné kroky k budovaniu dôvery. Tridsať dní môže dať mieru šancu,“ dodal, ako však ďalej podotkol, Rusko aj napriek ohlásenému veľkonočnému prímeriu v útokoch na Ukrajinu pokračuje.



„Ukrajina sa zaviazala k plnohodnotnému prímeriu. Vyzývame Rusko, aby urobilo to isté,“ uviedol britský rezort diplomacie prostredníctvom svojho hovorcu s tým, že takáto prestávka v bojoch umožní rokovania o spravodlivom a trvalom mieri.



„Teraz je čas, aby Putin ukázal, že to myslí s mierom vážne, a to tým, že ukončí svoju hroznú inváziu,“ dodalo britské ministerstvo zahraničných vecí.