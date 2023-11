Briti zadržali v Karibiku kokaín v hodnote 60 miliónov libier

Londýn 4. novembra (TASR) - Vojnová loď britského Kráľovského námorníctva (Royal Navy) pomohla pri hliadkovaní v Karibiku zadržať kokaín v hodnote 60 miliónov libier. TASR informáciu prevzala zo sobotňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Torpédoborec HMS Dauntless so základňou v meste Portsmouth vyslal do operácie svoj vrtuľník Wildcat a tím ostreľovačov Kráľovskej námornej pechoty (Royal Marines), aby sa zamerali na podozrivý rýchly čln, uviedli britskí predstavitelia.



K zadržaniu došlo po tom, ako torpédoborec typu 45 v lete zachytil drogy v hodnote 140 miliónov libier.



"Počas rutinnej protidrogovej hliadky v Karibskom mori vyslal Dauntless vrtuľník Wildcat a tím ostreľovačov Kráľovskej námornej pechoty, aby sa priblížili k podozrivému plavidlu," uviedol hovorca Kráľovského námorníctva.



"Keď pašeráci začali vyhadzovať svoj nelegálny náklad, ich motory presne vyradili ostreľovači z komanda a loď zastavili. To umožnilo vyslanie tímu americkej pobrežnej stráže z lode Dauntless a zhabanie 11 veľkých balíkov kokaínu s hmotnosťou 330 kilogramov," spresnil hovorca.



"Po ďalšom zásahu na lodi nemôžem od svojho tímu žiadať viac. Ich pracovná morálka a pozornosť venovaná detailom zostáva bezkonkurenčná, čo sa prejavuje pri takých zásahových operáciách, ako boli tie v uplynulých mesiacoch," uviedol veliteľ predmetného plavidla Ben Dorrington.



Hovorca námorníctva dodal: "Predtým počas tej istej hliadky, ale v rámci samostatnej operácie, podozriví pašeráci potopili svoj motorový čln, keď sa k nim Dauntless priblížil."



"Po navedení na pozíciu americkým námorným hliadkovacím lietadlom vyslala loď Dauntless svoj oddiel americkej pobrežnej stráže, aby sa nalodil a prehľadal plavidlo; akcia sa zmenila na záchrannú operáciu, keď posádka sabotovala tento malý rýchly čln," dodal hovorca Royal Navy.



"Po zmarení ich údajnej pašeráckej misie, strate nákladu a potopení lode sa podarilo zachrániť dve osoby, ktoré sa dostali na palubu lode HMS Dauntless, kde im poskytli lekárske ošetrenie, jedlo, vodu, a nasledujúci deň ich previezli na loď amerického námorníctva," spresnil hovorca.



Plavidlo HMS Dauntless bolo v máji vyslané do Karibiku, aby spolupracovalo s britskými zámorskými územiami v regióne počas obdobia hurikánov a pomáhalo pri operáciách zameraných na boj proti pašovaniu drog.