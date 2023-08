Briti zavedú povinné doživotné tresty pre najhorších vrahov

Londýn 27. augusta (TASR) - Britská vláda pripravuje zmenu legislatívy, podľa ktorej sudcovia budú ukladať povinné doživotné tresty za obzvlášť závažné druhy vrážd. To znamená, že odsúdení nebudú môcť byť podmienečne prepustení a zomrú vo väzení. TASR informuje podľa správy Reuters.



Táto zmena má ochrániť verejnosť pred najnebezpečnejšími páchateľmi. Sudcom to zároveň poskytne lepšie argumenty pri vynášaní najprísnejších trestov bez rizika úspešného napadnutia rozsudku na odvolacích súdoch.



"Zavedením povinných doživotných príkazov pre ohavných zločincov, ktorí páchajú najstrašnejšie druhy vrážd, zabezpečíme, aby sa nikdy nedostali na slobodu," povedal premiér Rishi Sunak. Doživotie bude tiež štandardným trestom aj za akékoľvek sexuálne motivované vraždy.



Doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia sa udeľuje iba zriedkavo. Podľa Súdnej rady pre Anglicko a Wales, ktorá vydáva usmernenia o trestoch, sa to k 30. júnu vzťahovalo iba na jedného väzňa, pričom doživotie si odpykáva 65 ľudí.



V pondelok 21. augusta bola na doživotie odsúdená zdravotná sestra Lucy Letbyová za vraždy siedmich novorodencov a za pokus o vraždu šiestich ďalších.



Od 80. rokov 20. storočia mohol britský minister vnútra rozhodovať o tom, ako dlho zostane väzeň s doživotným trestom za mrežami, kým môže požiadať o podmienečné prepustenie. Táto prax bola v roku 2002 úspešne napadnutá s odôvodnením, že o treste má rozhodovať nezávislý súd a nie politik.