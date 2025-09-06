< sekcia Zahraničie
Briti zdržali desiatky osôb pre podporu propalestínskej skupiny
Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 6. septembra (TASR) – Britská polícia sa v sobotu dostala do zrážok s protestujúcimi pred parlamentom a zadržala desiatky demonštrantov, ktorí napriek zákazu vyjadrovali podporu skupine Palestine Action, označenej vládou za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Na demonštrácii v Londýne sa podľa organizátorov zo skupiny Defend Our Juries zúčastnilo 1500 ľudí, ktorí sa zišli s plagátmi s nápismi „Som proti genocíde, podporujem Palestine Action“.
Policajti začali zadržiavať demonštrantov do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla metropolitná polícia. Jej príslušníci za niekoľko hodín z miesta odviedli približne 150 ľudí. Niektorí čelia obvinenia z napadnutia.
Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.
Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.
Oficiálny zákaz tejto organizácie znamená, že vyjadrovať jej podporu je trestným činom. Za členstvo v skupine alebo jej podporu hrozí trest vo výške do 14 rokov väzenia.
Skupina Palestine Action uskutočňovala protesty v Británii od svojho vytvorenia v roku 2020. Podľa úradov jej členovia spôsobili celkovo miliónové škody a ohrozovali národnú bezpečnosť. Najvyšší súd povolil skupine odvolanie proti zákazu, proti čomu namieta vláda. Ďalšie pojednávanie v prípade je stanovené na 25. septembra.
Na demonštrácii v Londýne sa podľa organizátorov zo skupiny Defend Our Juries zúčastnilo 1500 ľudí, ktorí sa zišli s plagátmi s nápismi „Som proti genocíde, podporujem Palestine Action“.
Policajti začali zadržiavať demonštrantov do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla metropolitná polícia. Jej príslušníci za niekoľko hodín z miesta odviedli približne 150 ľudí. Niektorí čelia obvinenia z napadnutia.
Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.
Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.
Oficiálny zákaz tejto organizácie znamená, že vyjadrovať jej podporu je trestným činom. Za členstvo v skupine alebo jej podporu hrozí trest vo výške do 14 rokov väzenia.
Skupina Palestine Action uskutočňovala protesty v Británii od svojho vytvorenia v roku 2020. Podľa úradov jej členovia spôsobili celkovo miliónové škody a ohrozovali národnú bezpečnosť. Najvyšší súd povolil skupine odvolanie proti zákazu, proti čomu namieta vláda. Ďalšie pojednávanie v prípade je stanovené na 25. septembra.