< sekcia Zahraničie
Briti zvažujú návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky
Návrh zrušiť poplatky za víza je určený pre ľudí, ktorí navštevovali päť najlepších univerzít sveta alebo získali prestížne ocenenia, povedal denníku jeden z citovaných predstaviteľov.
Autor TASR
Londýn 22. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer zvažuje návrhy na zrušenie niektorých poplatkov za víza pre svetové talenty, informoval v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje na úrade vlády a ministerstve financií. Podľa nich ide o súčasť snahy prilákať do krajiny špičkových odborníkov v čase, keď Spojené štáty prijímajú tvrdší postoj k imigrácii, informuje TASR.
Návrh zrušiť poplatky za víza je určený pre ľudí, ktorí navštevovali päť najlepších univerzít sveta alebo získali prestížne ocenenia, povedal denníku jeden z citovaných predstaviteľov. Cieľom úsilia Starmerovej pracovnej skupiny pre globálny talent je zvýšiť hospodársky rast Británie.
O týchto zmenách sa podľa FT diskutovalo vo vláde a na ministerstve financií ešte predtým, než administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila svoje rozhodnutie zaviesť od nedele poplatok 100.000 dolárov za nové ročné víza pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov v USA (H-1B), ktoré vo veľkej miere využívajú americké technologické spoločnosti.
Víza H-1B umožňujú firmám zamestnávať zahraničných pracovníkov so špecializovanými zručnosťami v Spojených štátoch spočiatku na tri roky, s možnosťou predĺženia na šesť rokov. Na základe lotérie sa ročne udeľuje 85.000 víz tohto typu a zhruba tri štvrtiny príjemcov tvoria Indovia.
Rozhodnutie zo strany USA však podľa FT prinieslo nový impulz tým, ktorí v Británii presadzujú zmeny v tamojšom vízovom systéme s cieľom stimulovať rast pred 26. novembrom, keď má labouristická vláda predstaviť budúcoročný rozpočet.
V Spojenom kráľovstve stojí žiadosť o vízum pre svetové talenty 766 libier (880 eur). Rovnaký poplatok platia aj partneri a deti žiadateľa. Požiadať o takéto vízum podľa webovej stránky britskej vlády môžu lídri alebo možní lídri v oblastiach ako akademická sféra alebo výskum, umenie a kultúra a digitálne technológie.
Návrh zrušiť poplatky za víza je určený pre ľudí, ktorí navštevovali päť najlepších univerzít sveta alebo získali prestížne ocenenia, povedal denníku jeden z citovaných predstaviteľov. Cieľom úsilia Starmerovej pracovnej skupiny pre globálny talent je zvýšiť hospodársky rast Británie.
O týchto zmenách sa podľa FT diskutovalo vo vláde a na ministerstve financií ešte predtým, než administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila svoje rozhodnutie zaviesť od nedele poplatok 100.000 dolárov za nové ročné víza pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov v USA (H-1B), ktoré vo veľkej miere využívajú americké technologické spoločnosti.
Víza H-1B umožňujú firmám zamestnávať zahraničných pracovníkov so špecializovanými zručnosťami v Spojených štátoch spočiatku na tri roky, s možnosťou predĺženia na šesť rokov. Na základe lotérie sa ročne udeľuje 85.000 víz tohto typu a zhruba tri štvrtiny príjemcov tvoria Indovia.
Rozhodnutie zo strany USA však podľa FT prinieslo nový impulz tým, ktorí v Británii presadzujú zmeny v tamojšom vízovom systéme s cieľom stimulovať rast pred 26. novembrom, keď má labouristická vláda predstaviť budúcoročný rozpočet.
V Spojenom kráľovstve stojí žiadosť o vízum pre svetové talenty 766 libier (880 eur). Rovnaký poplatok platia aj partneri a deti žiadateľa. Požiadať o takéto vízum podľa webovej stránky britskej vlády môžu lídri alebo možní lídri v oblastiach ako akademická sféra alebo výskum, umenie a kultúra a digitálne technológie.