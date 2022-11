Briti:Je nepravdepodobné, že Rusko v Doneckej oblasti dosiahne prielom

Londýn 27. novembra (TASR) - Ruské sily utrpeli ťažké straty počas bojov v centrálnej časti Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a je nepravdepodobné, že by tam dosiahli prielom, uviedlo v nedeľu britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ministerstvo s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb ďalej uviedlo, že územie v okolí obce Pavlivka a mesta Vuhledar na východe Ukrajiny bolo počas uplynulých dvoch týždňov dejiskom "intenzívnych bojov".



"Rusko aj Ukrajina majú pre tento sektor vyčlenené značné sily, pričom ruská námorná pechota utrpela ťažké straty," uviedol britský rezort obrany na sociálnej sieti Twitter.



O spomínané územie sa podľa neho vedú ťažké boje. Je to čiastočne z toho dôvodu, že Rusko toto územie považuje za potenciálny štartovací bod pre budúci väčší postup s cieľom dobyť zvyšok Doneckej oblasti ovládanej Ukrajinou, píše The Guardian.



"Je však nepravdepodobné, že by Rusko dokázalo sústrediť dostatočne kvalitné sily na dosiahnutie operačného prielomu," dodalo ministerstvo.



Ministerstvo obrany v Londýne od začiatku ofenzívy s odvolaním sa na poznatky svojich tajných služieb každodenne zverejňuje informácie o priebehu vojny na Ukrajine. Moskva v tejto súvislosti Londýnu vyčíta cielenú dezinformačnú kampaň.