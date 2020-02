British Airways zrejme prekonali vďaka búrke Ciara rekord

New York/Londýn 9. februára (TASR) – Britská letecká spoločnosť British Airways vďaka silnému vetru spôsobenému búrkou Ciara zrejme prekonala rekord v najkratšom lete komerčného podzvukového lietadla medzi New Yorkom a Londýnom. Stroj, ktorý miestami letel rýchlosťou cez 1300 kilometrov za hodinu, dopravil cestujúcich na letisko Heathrow v sobotu nadránom za 4 hodiny a 56 minút. Priemerný čas letov medzi New Yorkom a Londýnom je pritom 6 hodín a 13 minút, ako uvádza server Flightradar24.



Búrka Ciara, ktorá v Nemecku dostala pomenovanie Sabine, zasiahla západnú časť britského pobrežia v nedeľu ráno. Okrem prudkého vetra, ktorý miestami dosiahol rýchlosť až 144 kilometrov za hodinu, búrku sprevádza aj silný dážď.



Nepriaznivé počasie komplikuje leteckú dopravu v Británii, Nemecku, ako aj v ďalších západoeurópskych krajinách. Na amsterdamskom letisku Schiphol bolo do nedele dopoludnia zrušených 120 letov, píše agentúra DPA.