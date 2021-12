Prvá zaočkovaná Britka proti covidu vyzýva ľudí k očkovaniu

Londýn 8. decembra (TASR) - Margaret Keenanová, prvá Britka, ktorá bola vlani v decembri zaočkovaná vakcínou spoločnosti Pfizer proti koronavírusu SARS-CoV-2, v stredu vyzvala ľudí, aby nasledovali jej príklad a tiež sa dali zaočkovať, zachránili tým ďalšie životy a pomohli i preťaženým zdravotníkom.



Keenanová bola vakcínou Pfizer/BioNtech zaočkovaná 8. decembra roku 2020 v Univerzitnej nemocnici v Coventry. Bol to prvý prípad podania tejto vakcíny mimo klinických skúšok.



Odvtedy sa tejto bývalej klenotníčke zo Severného Írska po zdravotnej stránke darí dobre, aj keď sa o nej stále šíria nepravdivé informácie vrátane tej, že už dávno zomrela.



V septembri tohto roku sa Keenanová dala zaočkovať treťou posilňovacou dávkou vakcíny proti covidu a aj túto príležitosť využila na povzbudenie ostatných ľudí, aby urobili to isté.



Keenanová, ktorá na budúci týždeň oslávi 92. narodeniny, tiež v rozhovore pre Sky uviedla, že sa jej stáva, že ju na ulici oslovia neznámi ľudia, aby jej povedali, že ich inšpirovala k očkovaniu.



"A ja to rada počujem. Rozprávali sa so mnou aj mladí ľudia a mám z toho dobrý pocit," uviedla pre televíziu Sky.



Zdravotná sestra May Parsonsová, ktorá ju pred rokom očkovala, sa vyjadrila, že je "hlboko vďačná" za to, že sa spolu s Margaret Keenanovou stali "majákom nádeje" pri spúšťaní očkovacieho programu. "V tom čase bola (pandémia) naozaj hrozná," vysvetlila.



Charitatívna organizácia University Hospitals Coventry & Warwickshire (UHCW) Charity v novembri oznámila, že začína novú kampaň s cieľom získať finančné prostriedky pre Univerzitnú nemocnicu v Coventry a Univerzitnú nemocnicu Saint Cross v Rugby.



Kampaň spočíva v predaji tričiek podobných tomu modrému s motívom tučniaka, ktoré mala Keenanová pred rokom pri svojom očkovaní prvou dávkou vakcíny.