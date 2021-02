Britka, ktorá sa pridala k IS v Sýrii, prišla o občianstvo

Londýn 26. februára (TASR) - Mladý žena z Británie, ktorá pred šiestimi rokmi ako tínedžerka odišla do Sýrie a pridala sa tam k skupine Islamský štát, prišla o možnosť návratu do Británie, kde jej medzičasom z bezpečnostných dôvodov odobrali občianstvo. Rozhodol o tom v piatok Najvyšší súd Spojeného kráľovstva, informovala agentúra AP.



Shamima Begumová bola jednou z troch študentiek z Londýna, ktoré v roku 2015 odcestovali do Sýrie a pridali sa k Islamskému štátu. Neskôr sa objavila v utečeneckom tábore v Sýrii a povedala médiám, že sa chce vrátiť domov. Návrat jej však britské orgány znemožnili a vtedajší minister vnútra Sajid Javid rozhodol o odobratí jej občianstva.



Javid argumentoval bangladéšskym pôvodom Begumovej a tvrdil, že môže ísť žiť tam. Ona to spochybnila vyhlásením, že bangladéšske občianstvo nemá a po rozhodnutí ministra ostala bez štátnej príslušnosti.



Advokáti Begumovej sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali s tým, že z dôvodu pobytu v utečeneckom tábore sa nemohla ku konaniu riadne vyjadriť. Najvyšší súd teraz túto sťažnosť zamietol a vysvetlil, že treba brať do úvahy aj ďalšie hľadiská vrátane bezpečnosti štátu.



"Vhodným východiskom je odklad úradného konania, kým nebude možná účasť Begumovej bez ohrozenia verejnej bezpečnosti," uviedol predseda Najvyššieho súdu Robert Reed. "Nejde o dokonalé riešenie, keďže nie je známe, ako dlho to bude trvať. Ideálne riešenie tohto problému však neexistuje," dodal.



Na verdikt reagovala organizácia pre ochranu ľudských práv Liberty, ktorá ho odsúdila ako "mimoriadne nebezpečný precedens".



"Právo na spravodlivý proces, rovnako ako štátne občianstvo, by sa nemali v demokratických krajinách brať na ľahkú váhu," dodala.