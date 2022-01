Britka zahynula v cunami v Tonge, keď sa pokúšala zachrániť svoje psy

Londýn 17. januára (TASR) - Britka, ktorá bola nezvestná po cunami vyvolanej sobotňajším výbuchom podmorskej sopky pri ostrovnom štáte Tonga, zahynula. V pondelok o tom informovala rodina obete, správu priniesla tlačová agentúra DPA.



Silná explózia podmorskej sopky pri Tonge vyvolala veľké prívalové vlny cunami, ktoré zaplavili pobrežie tichomorského štátu, ale následky zaznamenali po celom svete.



Médiá predtým priniesli informáciu, že obeťami cunami sa stali v Peru na pláži dve ženy.



Britka Angela Gloverová pochádzala z anglického mesta Brighton a na Tonge žila s manželom.



Jej brat Nick Eleini povedal, že 50-ročná Angela zahynula, keď sa snažila zachrániť svojich psov.



Podľa brata telo sestry našiel jej manžel James v kríkoch a rodina zistila, že zahynula v pondelok okolo 07.00 h.



Rodina a priatelia žiadali úrady o informácie, kde sa žena nachádza, keď cez víkend zmizla. Príbuzní v príspevkoch na Facebooku napísali, že James Glover sa držal stromu a Angelu Gloverovú a jej psy odniesla vlna cunami.



Brat na stanici Sky News prečítal vyhlásenie: "Ako mi je známe, táto strašná udalosť sa stala, keď sa pokúšali zachrániť svoje psy. Angela a James milovali život na Tonge a obdivovali tongský ľud. Predovšetkým obdivovali krásny vzťah Tonganov k rodine a tongskú kultúru. Angeliným snom bolo od detstva plávať s delfínmi a bola to Tonga, ktorá jej dala príležitosť, aby si mohla tieto sny splniť. Iste si viete predstaviť, aká je jej rodina zdrvená, a prosíme vás o rešpektovanie nášho súkromia, aby sme mohli žialiť."



Podľa slov brata manželia sa presťahovali na Tongu po tom, čo sa v roku 2015 vzali, a stali sa tam "obľúbenými" miestnymi obyvateľmi.



Angela Gloverová milovala zvieratá a v krajine riadila charitatívny zvierací útulok s názvom Tonga Animal Welfare Society (TAWS), jej manžel vlastnil v hlavnom meste Nuku'alofa tetovací salón.



Eleini (žijúci v Austrálii v Sydney) dodal, že on a jeho matka videli Angelu naposledy pred vypuknutím pandémie koronavírusu, keď navštívili Britániu.



Nový Zéland a Austrália vyslali vojenské prieskumné lietadlá, aby vďaka letom posúdili škody spôsobené výbuchom sopky a následnými cunami.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v nedeľu na tlačovej konferencii oznámila, že následkom cunami bolo prerušené spojenie s ostrovným štátom a popol zo sopky znečistil pitnú vodu. Premiérka doplnila, že ozbrojené sily pracujú na dodávkach vody a zásob obyvateľom.



Generálny tajomník OSN António Gutteres sa na Tiwtteri poďakoval krajinám za to, že už poslali potrebnú pomoc.