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Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici
Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku.
Autor TASR
Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA.
Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca žijúceho v meste Fürstenfeldbruck v spolkovej krajine Bavorsko.
Polícia nezverejnila totožnosť obete ani podozrivého a naďalej vyšetruje okolnosti útoku a jeho motív. Zároveň vyzvala prípadných svedkov, aby sa prihlásili. Polícia zisťuje najmä to, či niekto v skorých ranných hodinách na stanici nevidel hádku alebo fyzickú potýčku.
Spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá prevádzkuje nemeckú železničnú sieť a zodpovedá aj za železničné stanice, vyjadrila sústrasť rodine a priateľom obete. Incident podľa polície nespôsobil výraznejšie narušenie železničnej dopravy.
Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca žijúceho v meste Fürstenfeldbruck v spolkovej krajine Bavorsko.
Polícia nezverejnila totožnosť obete ani podozrivého a naďalej vyšetruje okolnosti útoku a jeho motív. Zároveň vyzvala prípadných svedkov, aby sa prihlásili. Polícia zisťuje najmä to, či niekto v skorých ranných hodinách na stanici nevidel hádku alebo fyzickú potýčku.
Spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá prevádzkuje nemeckú železničnú sieť a zodpovedá aj za železničné stanice, vyjadrila sústrasť rodine a priateľom obete. Incident podľa polície nespôsobil výraznejšie narušenie železničnej dopravy.