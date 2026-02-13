< sekcia Zahraničie
Britney Spears predala práva na svoju hudbu za 200 miliónov dolárov
Spears (44) na začiatku roka 2024 oznámila, že sa už nevráti do hudobného priemyslu.
Autor TASR
Londýn 13. februára (TASR) - Americká popová speváčka Britney Spearsová predala práva na celý svoj hudobný katalóg hudobnému nezávislému newyorskému vydavateľstvu Primary Wave za približne 200 miliónov dolárov. Predaj sa uskutočnil ešte koncom minulého roka. Podrobnosti transakcie a presná suma neboli zverejnené, informuje stanica BBC News.
Spearsová (44) na začiatku roka 2024 oznámila, že sa už nevráti do hudobného priemyslu. Jej poslednou hudobnou nahrávkou je dueto s britským spevákom Eltonom Johnom z roku 2022.
Patrí k jednej z komerčne najúspešnejších speváčok všetkých čias. Počas jej kariéry sa predalo celosvetovo viac než 150 miliónov albumov. Medzi jej najznámejšie hity patria Oops!... I Did It Again, Baby One More Time, Toxic a Gimme More.
Predaj autorských práv, ktorý celkovo zahŕňa deväť štúdiových albumov vydaných od debutu v roku 1999, prichádza po búrlivom životnom období. V roku 2011 súd ukončil trinásťročné opatrovníctvo, počas ktorého na jej financie aj osobný život dohliadal jej otec.
O skúsenosti z tohto obdobia sa speváčka podelila v životopisnej knihe The Woman in Me (2023). O dva roky neskôr vydal svoje vlastné memoáre aj jej exmanžel, americký tanečník Kevin Federline, s názvom You Thought You Knew.
Svoje hudobné katalógy nedávno predali aj Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake, Sting či Shakira. Springsteen predal práva na svoju hudobnú tvorbu spoločnosti Sony za 500 miliónov dolárov a kanadský spevák Bieber údajne podpísal v roku 2023 zmluvu so spoločnosťou Hipgnosis Songs Capital v hodnote 200 miliónov dolárov.
Vydavateľstvo Primary Wave okrem Spearsovej získalo už v minulosti práva aj na hudobné katalógy Princea, Whitney Houstonovej alebo The Notoriousa B.I.G.
