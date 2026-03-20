Britov odsúdených v Iráne za špionáž vraj využívajú ako živé štíty
Britských manželov zadržali v januári 2025, keď v rámci svojej motocyklovej jazdy okolo sveta prechádzali cez Irán.
Autor TASR
Teherán 20. marca (TASR) - Príbuzní britského páru väzneného v Iráne v piatok uviedli, že Lindsay a Craig Foremanovci sú počas americko-izraelskej vojny proti Iránu využívaní ako „ľudské štíty“. Ich blízki kritizujú britskú vládu, že nedosiahla pokrok pri vyjednávaniach o ich prepustení. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Britských manželov zadržali v januári 2025, keď v rámci svojej motocyklovej jazdy okolo sveta prechádzali cez Irán, kde ich následne obvinili zo špionáže a odsúdili na desať rokov väzenia.
Joe Bennett, syn Lindsay Foremanovej, v rozhovore pre médiá uviedol, že jeho rodičia sú počas vojny Iránu s Izraelom a USA používaní ako „účinné ľudské štíty.“ Dodal, že žijú za „hukotu dronov“, ktorých sa počas vojny objaví nad Teheránom denne aj 600.
Nedávny výbuch v blízkosti teheránskej väznice Evín rozbil okná na oddelení, kde je väznený Craig Foreman. Bennett uviedol, že jeho rodičia majú v celách potkany a šváby, spia na kovových poschodových posteliach bez matracov a sú „v stave neustálej fyzickej bolesti.“
Bennett stále lobuje u britskej vlády, aby vyrokovala prepustenie jeho rodičov. Vo svojom vystúpení na konferencii o svojvoľnom zadržiavaní, ktorá sa konala v marci vo Washingtone, Bennett upozornil, že jeho rodičia sa cítia svojou vládou opustení a že Británia im neponúkla „takmer žiadnu“ podporu nad rámec základnej praktickej pomoci.
Britská vláda odsúdila trest Foremanovcov ako „úplne neopodstatnený“ a uviedla, že bude naďalej naliehať na ich prepustenie. Bennetovi to podľa jeho slov prisľúbila aj britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, s ktorou sa stretol tento týždeň.
Britských manželov zadržali v januári 2025, keď v rámci svojej motocyklovej jazdy okolo sveta prechádzali cez Irán, kde ich následne obvinili zo špionáže a odsúdili na desať rokov väzenia.
Joe Bennett, syn Lindsay Foremanovej, v rozhovore pre médiá uviedol, že jeho rodičia sú počas vojny Iránu s Izraelom a USA používaní ako „účinné ľudské štíty.“ Dodal, že žijú za „hukotu dronov“, ktorých sa počas vojny objaví nad Teheránom denne aj 600.
Nedávny výbuch v blízkosti teheránskej väznice Evín rozbil okná na oddelení, kde je väznený Craig Foreman. Bennett uviedol, že jeho rodičia majú v celách potkany a šváby, spia na kovových poschodových posteliach bez matracov a sú „v stave neustálej fyzickej bolesti.“
Bennett stále lobuje u britskej vlády, aby vyrokovala prepustenie jeho rodičov. Vo svojom vystúpení na konferencii o svojvoľnom zadržiavaní, ktorá sa konala v marci vo Washingtone, Bennett upozornil, že jeho rodičia sa cítia svojou vládou opustení a že Británia im neponúkla „takmer žiadnu“ podporu nad rámec základnej praktickej pomoci.
Britská vláda odsúdila trest Foremanovcov ako „úplne neopodstatnený“ a uviedla, že bude naďalej naliehať na ich prepustenie. Bennetovi to podľa jeho slov prisľúbila aj britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, s ktorou sa stretol tento týždeň.